СМИ: Буланова крутит роман с молодым травести

Все чаще в самых разных СМИ появляется информация о том, что у Татьяны Булановой новый роман. 49-летняя артистка в последнее время появляется на публике не одна, а в компании молодого травести — 33-летнего артиста.

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Сергей Максимов — актер, который в своих шоу визуально копирует звезд и пародирует их. Образ Татьяны Булановой в том числе.

Буланова и Максимов никак не комментируют свои взаимоотношения.

Татьяна Буланова развелась со своим мужем Вадимом Радимовым в 2016 году. Пара поженилась в 2008, но в 2013 году певице стало известно об изменах супруга. Три года Буланова отмалчивалась, но в 2016 году решилась признать проблемы в семье и пара распалась.