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Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны
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Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
На торжественную церемонию по случаю королевской свадьбы принца Гарри и его избранницы Меган Маркл приглашены самые сливки общества. В их числе знаменитые актеры, певцы, политики, светские деятели и почетные члены английского общества.
Строгий дресс-код, который предполагает такое торжество, сыграл с Викторией Бэкхем злую шутку. Или это она специально?
Виктория надела темно-синее, практически черное платье, которое скорее приличествует похоронам, нежели радостному торжеству. А на голове у звезды мини-шляпка в тон с темной сеткой-вуалью. Вкупе с серьезным выражением лица выглядит ее одеяние, мягко говоря, не очень жизнерадостно.
Другие же гости выбрали более "веселую" цветовую гамму своих одеяний. Пока что Виктория — единственная из почетных гостей, которая отличилась столь мрачным обликом.
Дело в том, что бывшая певица уже однажды появлялась на королевской свадьбе Уильяма и Кейт, одевшись так же "похоронно", за что была раскритикована окружающим обществом.
По правилам этикета платье приглашенных дам не должно быть слишком темных цветов, чтобы не омрачать радостное событие. Но, видимо, звезде плевать на пересуды и требования дресс-кода.
Женский форум
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