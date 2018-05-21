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Принца Джорджа назвали провинциалом из-за одежды
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Принца Джорджа назвали провинциалом из-за одежды 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали «провинциалом» за то, что он появился на королевской свадьбе в брюках. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам эксперта по этикету Уильяма Хансона, мальчикам из королевской семьи, которым еще не исполнилось семи лет, положено выходить на публику исключительно в шортах.
«Принца Джорджа заметили в брюках, но я предполагаю, что это было в первый и последний раз, пока ему не исполнится семь. Длинные брюки носят дети из среднего класса и провинциалы. В аристократическом обществе Великобритании сыновей принято одевать в шорты»,
— пояснил он.
Четырехлетний Джордж пришел на свадьбу принца Уильяма и Меган Маркл в миниатюрной копии униформы вооруженных сил Великобритании Blues and Royals, в которую также были одеты его отец Уильям и дядя Гарри.
Эксперт заявил, что выбор такого костюма для ребенка вполне объясним, однако эта одежда слишком «взрослая» и «подавляет детскую невинность».
В декабре 2016 года, после появления принца Джорджа на рождественской службе, жители Великобритании в течение нескольких часов скупили в интернет-магазинах такое же пальто, как было на нем во время мероприятия. Серое пальто длиной до колена с пуговицами стоило около 147 долларов.
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Женский форум3  Ещё 4 источника 
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