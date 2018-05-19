Ещё
Священник на королевской свадьбе смотрит в планшет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Священник на королевской свадьбе смотрит в планшет 

Popcake.tv 57 минут назад
Фото: popcake
Современные технологии добрались и до патриархальной свадебной церемонии королевской семьи. Амбарные церковные книги, которые являлись обязательным атрибутом при свадебных торжеств королей теперь в прошлом и наверно где-то пылятся в подвалах храма.
На свадьбе Гарри и Меган служитель храма читает подвенечную речь по обычному планшету марки.
popcake
Британские СМИ уже предположили, что теперь продажи гаджета, после такой скрытой рекламы, должны взлететь Но согласитесь, священник с планшетом в руках, смотрится, как минимум, странно! А может быть, он продвинутый геймер?
Popcake.tv: последние новости
У Леонардо ДиКаприо и Камилы Морроне все серьезно Любуемся новыми снимками Ким Кардашьян в купальнике Селена Гомес хочет выйти замуж за Джастина Бибера
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невеста года: Меган Маркл в свадебном платье1
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны
Об этих фото звезды мечтают забыть1
СМИ: Буланова крутит роман с молодым травести4
Самые омерзительные привычки мужчин62
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение