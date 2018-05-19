Священник на королевской свадьбе смотрит в планшет

Современные технологии добрались и до патриархальной свадебной церемонии королевской семьи. Амбарные церковные книги, которые являлись обязательным атрибутом при свадебных торжеств королей теперь в прошлом и наверно где-то пылятся в подвалах храма.

На свадьбе Гарри и Меган служитель храма читает подвенечную речь по обычному планшету марки.

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Британские СМИ уже предположили, что теперь продажи гаджета, после такой скрытой рекламы, должны взлететь Но согласитесь, священник с планшетом в руках, смотрится, как минимум, странно! А может быть, он продвинутый геймер?