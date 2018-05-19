Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: как это было

Долгожданная королевская свадьба наконец-то свершилась, и теперь мы можем официально называть Гарри и Меган — мужем и женой.

Гости на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл стали собираться за несколько часов до появления королевской семьи и будущих молодоженов. Помимо многочисленных родственников принца Винздоров и английской аристократии прибыли и звездные гости: ведущая Опра Уинфри, чета Бэкхемов, Джордж и Амаль Клуни , близкие подруги Меган Маркл Серена Уильямс и Приянка Чопра.

Гости со всей серьезностью отнеслись к королевскому дресс-коду, который был четко прописан в их приглашениях. Мужчины появились в костюмах, а женщины в платьях и шляпках. Политики на свадьбе замечены не были, но многие из них сделали молодоженам подарки и отправили деньги в выбранные ими благотворительные организации.

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Принц Гарри приехал в церковь Святого Георга вместе со своим братом принцем Уильямом , который в этот день исполнял роль его шафера. Братья появились в военной форме Дворцовой кавалерии. Они поприветствовали представителей благотворительных и общественных организаций, которых пригласили на свадьбу, и отправились в церковь, где заняли место слева от священника.

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В след за ними прибыли принц Чарльз и его жена Камилла Паркер Боулз, после них королева Елизавета II в лимонном наряде и её муж принц Филипп. Кейт Миддлтон появилась вместе с детьми, которые сопровождали Меган Маркл к алтарю. Среди них принц Джордж с принцессой Шарлоттой и дочь подруги Меган, Джессики Малруни.

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Меган прибыла к часовне самой последней и наконец приоткрылазавесу тайны над своим платьем. Невеста выбрала свадебное платье от Givenchy с длинной фатой, которую несли два пажа.

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Также на Меган была тиара, которая принадлежала королеве Марии Текской. Она была сделана в 1932 году и состоит из платины с бриллиантами.

По проходу Меган шла в одиночестве, около хоров её, как и обещалось, встретил принц Чарльз и сопроводил к алтарю.

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Священник прочел речь о том, что Бог есть любовь, и спросил у всех собравшихся, смогут ли они назвать причины, по которым пара не должна обвенчаться. Причин не нашлось.

После проповедь прочитал американский священник Майкл

Карри, глава епископальный церкви. Меган и Гарри лично попросили его присутствовать на свадьбе. Карри прочитал очень эмоциональную проповедь о том, что «Все мы, сестры и братья, созданные Господом и силой любви».

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После Гарри и Меган поклялись друг другу в любви и обещали быть рядом в горе и радости, болезни и здравии.

Они стали мужем и женой и обменялись кольцами. Кольца были созданы ювелирным домом, который традиционно поставляет украшения королевской семье. Кольцо Меган сделано из уэльского золота, а кольцо Гарри из платины. Кстати, Гарри, в отличии от Уильяма, пообещал, что будет носить свое кольцо. Его брат не признает украшений на мужчинах.