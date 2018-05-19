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Бывшего мужа Моники Белуччи прибрали к рукам
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Бывшего мужа Моники Белуччи прибрали к рукам 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @tinakunakey
Недолго Венсан Кассель, бывший муж Моники Белуччи, был холостяком.
Очень эффектная и знаменитая пара рассталась спустя 14 лет отношений. И почти сразу же после этого Кассель начал появляться на публике с моделью Тиной Кунаки.
Разница в возрасте у них, прямо скажем, колоссальна. 51-летний Кассель годится в отцы юной Кунаки, которой исполнился 21 год. Но разве не все возрасты покорны любви? Венсан решил вновь связать себя узами брака, и совсем недавно Тина подтвердила слухи о помолвке.
В СМИ просочилась информация, что свадьба намечена на август, а невеста уже выбрала платье. Церемония состоится во французском городе-курорте Биарриц.
Женский форум
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