Бывшего мужа Моники Белуччи прибрали к рукам 

Недолго Венсан Кассель, бывший муж Моники Белуччи, был холостяком.
Очень эффектная и знаменитая пара рассталась спустя 14 лет отношений. И почти сразу же после этого Кассель начал появляться на публике с моделью Тиной Кунаки.
Разница в возрасте у них, прямо скажем, колоссальна. 51-летний Кассель годится в отцы юной Кунаки, которой исполнился 21 год. Но разве не все возрасты покорны любви? Венсан решил вновь связать себя узами брака, и совсем недавно Тина подтвердила слухи о помолвке.
В СМИ просочилась информация, что свадьба намечена на август, а невеста уже выбрала платье. Церемония состоится во французском городе-курорте Биарриц.