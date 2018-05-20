Ещё
Орбакайте подозревают в ношении парика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орбакайте подозревают в ношении парика 

Рамблер 11 часов назад
Фото: @orbakaite_k
Кристина Орбакайте озадачила поклонников, опубликовав новую фотографию на своей странице в Instagram.
В кадре певица позирует с лошадью-альбиносом.
"Блондинки с чёлками на красочном и весёлом празднике",
— такой подписью сопроводила Кристина снимок.
@orbakaite_k
Подписчики отреагировали немедленно, отметив сходство со знаменитой мамой. А некоторые усмотрели сходство еще и в том, что Кристина, как и мама Алла, носит парик.
"Самая стильная Девушка России стала очень походить на свою неординарную, любимицу народа маму"
"Вторая Алла Пугачева, та тоже в париках рассекает. Так что по стопам Аллы идет"
"У Кристинки парик?"
"Какая яркая, светлая, лучезарная!"
"Становитесь очень сильно внешне похожи на мамусика".
Женский форум13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой114
Советские актрисы, которые не «продались» Западу12
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны16
Волочкова без белья отдыхает в одиночестве65
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение