Орбакайте подозревают в ношении парика

Кристина Орбакайте озадачила поклонников, опубликовав новую фотографию на своей странице в Instagram.

В кадре певица позирует с лошадью-альбиносом.

"Блондинки с чёлками на красочном и весёлом празднике",

— такой подписью сопроводила Кристина снимок.

@orbakaite_k

Подписчики отреагировали немедленно, отметив сходство со знаменитой мамой. А некоторые усмотрели сходство еще и в том, что Кристина, как и мама Алла , носит парик.

"Самая стильная Девушка России стала очень походить на свою неординарную, любимицу народа маму"

"Вторая Алла Пугачева, та тоже в париках рассекает. Так что по стопам Аллы идет"

"У Кристинки парик?"

"Какая яркая, светлая, лучезарная!"

"Становитесь очень сильно внешне похожи на мамусика".