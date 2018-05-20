Орбакайте подозревают в ношении парика 

Кристина Орбакайте озадачила поклонников, опубликовав новую фотографию на своей странице в Instagram.
В кадре певица позирует с лошадью-альбиносом.
"Блондинки с чёлками на красочном и весёлом празднике",
— такой подписью сопроводила Кристина снимок.
@orbakaite_k
Подписчики отреагировали немедленно, отметив сходство со знаменитой мамой. А некоторые усмотрели сходство еще и в том, что Кристина, как и мама Алла, носит парик.
"Самая стильная Девушка России стала очень походить на свою неординарную, любимицу народа маму"
"Вторая Алла Пугачева, та тоже в париках рассекает. Так что по стопам Аллы идет"
"У Кристинки парик?"
"Какая яркая, светлая, лучезарная!"
"Становитесь очень сильно внешне похожи на мамусика".