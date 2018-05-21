Наташу Королеву заподозрили в беременности

Поводом послужило нежное фото с Тарзаном.

44-летняя певица поделилась в социальных сетях очередным снимком с любимым супругом. На нем Сергей Глушко нежно обнимает Королеву за талию, и пара буквально светится от счастья. Ну, а ракурс выбран такой, что кажется — Наталья слегка поправилась.

Все это позволило поклонникам сразу же заподозрить, что в звездной семье намечается прибавление. В комментариях Королеву сразу же начали спрашивать, не ждет ли она ребенка, а кое-кто уже поспешил поздравить своих кумиров.

Напомним, фанаты уже несколько лет подряд мечтают, чтобы у Тарзана с Королевой родился малыш, точнее — малышка. Да и сама Наталья не раз признавалась в интервью, что очень хотела бы подарить мужу второго ребенка, а сыну, который смотрится как ее младший брат — братика или сестричку, но пока это у нее не получается.

Но поклонники не теряют надежды, что звезда все-таки скоро порадует их прекрасной новостью. Тем более, все больше знаменитостей решаются на то, чтобы забеременеть, далеко не в юном возрасте.