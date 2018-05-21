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Королеву заподозрили в беременности
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Наташу Королеву заподозрили в беременности 

WDay.ru 3 часа назад
Поводом послужило нежное фото с Тарзаном.
44-летняя певица поделилась в социальных сетях очередным снимком с любимым супругом. На нем Сергей Глушко нежно обнимает Королеву за талию, и пара буквально светится от счастья. Ну, а ракурс выбран такой, что кажется — Наталья слегка поправилась.
Все это позволило поклонникам сразу же заподозрить, что в звездной семье намечается прибавление. В комментариях Королеву сразу же начали спрашивать, не ждет ли она ребенка, а кое-кто уже поспешил поздравить своих кумиров.

Мы💋!#🔥 #family #love @tarzan___official

Публикация от  Наташа Королева (@natellanatella)

Напомним, фанаты уже несколько лет подряд мечтают, чтобы у Тарзана с Королевой родился малыш, точнее — малышка. Да и сама Наталья не раз признавалась в интервью, что очень хотела бы подарить мужу второго ребенка, а сыну, который смотрится как ее младший брат — братика или сестричку, но пока это у нее не получается.
Но поклонники не теряют надежды, что звезда все-таки скоро порадует их прекрасной новостью. Тем более, все больше знаменитостей решаются на то, чтобы забеременеть, далеко не в юном возрасте.
Например, Моника Беллуччи родила свою младшую дочь Леони в 45 лет. Холли Берри забеременела в 46. Актриса Лора Линни впервые стала матерью в 49 лет. Обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Пианино» Холли Хантер родила близнецов, когда ей стукнуло 47. Ну а Хелен Моррис подарила дочку Мартину Скорсезе, когда уже отметила 52-й день рождения.
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