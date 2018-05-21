Варум показала идеальные ноги в микрошортах

Певица рассказала, как ей удалось достичь такой формы.

Звезда не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Недавно она поделилась своим селфи без макияжа, на котором выглядит как юная девушка, а ведь через два года ей исполнится 50.

А сейчас поразила фанатов новым кадром — в мини-шортах и коротком спортивном топе. И она вполне может позволить себе так одеваться! Такому прессу и ножкам может позавидовать любая девушка вдвое моложе Анжелики.

Но самое главное — звезда, которую часто спрашивают о ее секретах красоты, поделилась с подписчиками своим режимом питания и тренировок.

«Я на протяжении последних двадцати лет стараюсь придерживаться раздельного питания, не смешивать белки с углеводами. Я исключила из своего рациона жареные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. В течении дня я выпиваю от 2,5 до 4 литров воды (предпочитаю воду теплую, моим организмом она легче усваивается). Каждый третий день, равно как дни, когда я бываю простужена или в период просто напряженных для организма дней (перелетов, гастролей) я исключаю из рациона белковую пищу. Это дает мне возможность легче пережить стресс и быстрее восстановиться», — рассказала Варум. Правда, предупредила, что это исключительно ее личный опыт, а не универсальное руководство к действию.

А спортом Анжелика занимается, как оказалось, не регулярно, а лишь когда есть настроение. «Бегу предпочитаю быструю ходьбу. Хожу по 15−20 км. Люблю плавание, плаваю брассом и кролем по 2−3 км. Ну и конечно же, делаю простейшие упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног».

А недавно певица «ввязалась» в необычный марафон. Ее фанаты знают, что Варум очень любит кататься на роликовых коньках. И она пообещала самой себе устроить семидневный марафон на роликах, катаясь по два часа утром и два часа вечером каждый день. Возможно, это ей тоже помогло сбросить пару лишних килограммов.