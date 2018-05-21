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Варум показала идеальные ноги в микрошортах
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Варум показала идеальные ноги в микрошортах 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Певица рассказала, как ей удалось достичь такой формы.
Звезда не перестает удивлять поклонников своим внешним видом. Недавно она поделилась своим селфи без макияжа, на котором выглядит как юная девушка, а ведь через два года ей исполнится 50.
А сейчас поразила фанатов новым кадром — в мини-шортах и коротком спортивном топе. И она вполне может позволить себе так одеваться! Такому прессу и ножкам может позавидовать любая девушка вдвое моложе Анжелики.

Как и обещала, коротко расскажу о системе своего питания и о моих предпочтениях в спорте. Заранее предупреждаю, что это не руководство к действию, а те навыки, которые подходят лично моему организму. Я, на протяжении последних двадцати лет, стараюсь придерживаться раздельного питания, т.е. не смешивать белки с углеводами. Я исключила из своего рациона жареные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. В течении дня я выпиваю от 2,5 до 4 литров воды (предпочитаю воду тёплую, т.к. моим организмом она легче усваивается). Каждый третий день, равно как дни, когда я бываю простужена или в период просто напряжённых для организма дней (перелётов, гастролей) я исключаю из рациона белковую пищу. Это даёт мне возможность легче пережить стресс и быстрее восстановиться. Что касается спорта, я не большой любитель изнуряющих тренировок и жёсткого системного графика оных. Занимаюсь исключительно в охотку. БЕгу предпочитаю быструю ходьбу. Хожу по 15-20км. Люблю плаванье, плаваю брассом и кролем по 2-3км. Ну и конечно же делаю простейшие упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног. На любую из вышеперечисленных групп мышц в интернете можно найти огромное кол-во упражнений и выбрать наиболее вам подходящие. Главное во всём этом деле, начиная с системы питания и заканчивая спортом, это мотивация. Лично мне, как махровому фармакофобу, такой образ жизни позволил избавиться от целого "букета" профессиональных болезней, начиная от хронической усталости, затяжных, часто повторяющихся простуд и заканчивая изнуряющими мой организм аллергиями. Желаю всем здоровья и удачи во всех ваших начинаниях. Если возникнут вопросы, задавайте в комментариях. Постараюсь ответить. С уважением, Варум. Фото Л. Агутина

Публикация от  Анжелика Варум (@avarum)

Но самое главное — звезда, которую часто спрашивают о ее секретах красоты, поделилась с подписчиками своим режимом питания и тренировок.
«Я на протяжении последних двадцати лет стараюсь придерживаться раздельного питания, не смешивать белки с углеводами. Я исключила из своего рациона жареные продукты, мясные и рыбные бульоны, маринады, консерванты, соусы, дрожжи, сахар, любые напитки, за исключением обычной, негазированной воды. В течении дня я выпиваю от 2,5 до 4 литров воды (предпочитаю воду теплую, моим организмом она легче усваивается). Каждый третий день, равно как дни, когда я бываю простужена или в период просто напряженных для организма дней (перелетов, гастролей) я исключаю из рациона белковую пищу. Это дает мне возможность легче пережить стресс и быстрее восстановиться», — рассказала Варум. Правда, предупредила, что это исключительно ее личный опыт, а не универсальное руководство к действию.
А спортом Анжелика занимается, как оказалось, не регулярно, а лишь когда есть настроение. «Бегу предпочитаю быструю ходьбу. Хожу по 15−20 км. Люблю плавание, плаваю брассом и кролем по 2−3 км. Ну и конечно же, делаю простейшие упражнения на основные группы мышц рук, пресса, спины, ягодиц и ног».
А недавно певица «ввязалась» в необычный марафон. Ее фанаты знают, что Варум очень любит кататься на роликовых коньках. И она пообещала самой себе устроить семидневный марафон на роликах, катаясь по два часа утром и два часа вечером каждый день. Возможно, это ей тоже помогло сбросить пару лишних килограммов.
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