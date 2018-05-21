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«Голое» платье Сиары стало самым откровенным
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«Голое» платье Сиары стало самым откровенным 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Прозрачный наряд практически ничего не скрывал.
32-летняя певица вышла на красную дорожку церемонии Billboard Music Awards-2018 в невероятном дизайнерском платье от Julien Macdonald. Прозрачная серебристая ткань не скрывала практически ни одного изгиба тела артистки. Звездная красавица сразу стала негласной победительницей в рейтинге «самых раздетых» знаменитостей, затмив даже знойную Дженнифер Лопес.
Впрочем, с такой фигурой исполнительница может себе позволить выйти в свет в чем угодно. При этом Сиара — мама двоих детей, младшей дочке лишь недавно исполнился год. После первых родов певица за очень короткое время скинула целых 27 килограммов.
Свое новое тело она тогда сразу продемонстрировала подписчикам: «С гордостью заявляю, что спустя всего четыре месяца после рождения младенца весом 4,3 кг я наконец-то легко влезаю в свое белье!». Ну, а после появления на свет второго ребенка прийти в форму было еще легче.
Правда, кое-кто считает, что звезде не стоит так откровенно обнажать свое тело, все-таки статус мамочки обязывает быть скромнее. Впрочем, в повседневной жизни Сиара предпочитает спортивный стиль. А светские вечеринки для того и существуют, чтобы примерять на них самые оригинальные и красивые платья. Мы собрали в одной фотогалерее самые стильные образы Сиары за последние месяцы.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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