Главные «провалы» на королевских свадьбах

Королевские свадьбы в современном мире являются настоящим событием, ведь монарших семей все меньше, поэтому они приковывают к себе больше внимания. Однако даже на таких мероприятиях случаются казусы, которые затем долго обсуждаются общественностью.

Принцесса Диана

На свадьбе леди Ди произошло сразу несколько казусов, и началось все с мятого белого платья, в котором она шла к алтарю. Конечно, изначально платье-“пирожное” являлось идеально выглаженным, однако поездка в тесной карете сделала свое дело, и на торжестве наряд выглядел несколько неопрятно.

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Не самым удачным оказался и выбор духов, когда принцесса предпочла тонкий цветочный аромат Quelques Fleurs L’Original. Хотя сам запах привлекал, флакон оказался без спрея, и в попытке нанести всего несколько капель леди Ди фактически вылила на свое платье весь флакон. Поскольку произошло это непосредственно перед выходом в свет, принцессе Диане приходилось придерживать подол платья, дабы скрыть маслянистые пятна.

Кульминацией стал момент у алтаря, когда невеста перепутала имя своего жениха. Вместо «Чарльз Филипп» она сказала «Филипп Чарльз», что несколько удивило присутствующих и прессу. Правда, принц тоже запутался в клятвах, поэтому неловкий момент быстро оказался забыт.

Елизавета II

Даже со свадьбой легендарного британского монарха связан один конфуз. Поскольку существует этикет королевского стиля, он предполагает, что невеста не может идти под венец без обязательного атрибута в виде тиары. Притом сперва выбирают именно украшение, и затем непосредственно под него подгоняют платье.

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В день свадьбы Елизаветы II с ее избранником принцем Филиппом монарх должна была надеть тиару королевы Марии. Однако когда в утреннее время парикмахер работал над прической невесты, случайным образом сломал драгоценность. Помощникам пришлось всего за пару часов до церемонии везти аксессуар на починку. Притом вышло все удачно, ведь в указанной тиаре узами брака себя связывала и принцесса Анна, дочь Елизаветы II.

Кейт Миддлтон

Свадьба принца Уильяма и герцогини Кембриджской была роскошной, однако во время поцелуя пары все внимание оказалось приковано отнюдь не к жениху с невестой, а к пятилетней девочке, сопровождавшей пару.

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Она все своим видом дала понять, что предпочла бы находиться где-то еще, а не на «скучной» королевской церемонии.

Меган Маркл

Накануне узами брака связал себя и принц Гарри , а его избранницей стала известная актриса, что не очень обрадовало членов королевской семьи. Не обошлась без казусов и свадьба, когда жених не сразу смог откинуть с лица невесты фату.

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Не менее неловким моментом стало выступление чернокожего епископа из США Майкла Карри, которого принц Гарри пригласил лично, но, судя по всему, быстро об этом пожалел. Священник был очень активен, а его речь растянулась примерно на 13 минут, притом больше походила на проповедь, вызывая неоднозначную реакцию у гостей.]]>