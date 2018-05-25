Пугачева трогательно поздравила Орбакайте

Популярной исполнительнице Кристине Орбакайте исполнилось 47 лет. Ее мама Алла Пугачева , в последнее время обязательно поздравляющая своих родственников в соцсетях, несомненно не забыла и о празднике дочери. На странице в Instagram Алла Пугачева обратилась к дочери и даже поделилась архивным семейным фото.

Мою удивительную девочку, уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с днем рождения! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая дочь. Счастья тебе! Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 24 Май 2018 в 11:32 PDT

Стоит отметить, что в этот день Кристину Орбакайте успели поздравить и другие звезды. Так, например, это сделал Игорь Николаев

«Кристиночка, хэппи, как говорится, бёздэй! Мы тааак много лет знаем друг друга (с твоего детства и моей юности!😂), что давно уже стали близкими людьми! За эти годы и в твоей, и в моей жизни произошла куча разных событий, но мы при встрече никогда не говорим об этом, просто живеём сегодняшним днем, творчеством, радуемся жизни! Счастья тебе, твоей семье, твоим прекрасным детям — Никите, Дэнику и Клавочке! Ты пчёлка — все время работаешь и работаешь, пусть тебе в этом сопутствует», — обратился артист к имениннице. Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 24 Май 2018 в 11:30 PDT

Не забыл поздравить Кристину Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой, певец Филипп Киркоров

«Любимая Кристина! С днем рождения! Очень тебя люблю! Всегда рядом! Счастья тебе и только улыбок, и только, чтобы близкие и любимые тебе люди доставляли минуты и часы радости и только радости! Все остальное ты унаследовала от своих потрясающих родителей, дай Бог им долгих лет жизни и низкий поклон за тебя, особенно твоей несравненной любимой нами всеми и обожаемой Аллочке. 🌹❤️💃 Твой братишка Филя», — написал он в Instagram. Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 24 Май 2018 в 3:18 PDT

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Отцом певицы является первый муж Аллы Пугачевой Миколас Эдмундас Орбакас. С ним звезда до сих пор поддерживает теплые отношения. Например, в 2016 году Кристина рассказывала, что папа каждый Новый год обязательно приезжает к ней в гости и играет для внучки роль Деда Мороза.