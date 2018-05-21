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Варнава показала грудь без пластики
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Варнава показала грудь без пластики 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Телезвезда опубликовала «постельное» фото.
Споры о том, делала ли Екатерина Варнава пластические операции, с завидной периодичностью вспыхивают до сих пор. Например, один из экспертов заявлял, что в свое время к природному второму размеру груди Варнава добавила еще два.
Но в последнее время подписчики в этом стали сомневаться: звезда сильно похудела, и ее бюст, кажется, тоже уменьшился в размерах. И вот сама 33-летняя «комедиантка» окончательно развеяла все сомнения.
«Опережая вопросы, сразу отвечу: ниппель подспускает в положении лежа»,
— именно так подписала звезда свое новое фото в кружевной комбинации с откровенным вырезом.
«Зато сразу видно, что грудь своя, и очень красивая», — заметили фолловеры Варнавы.
Действительно, ведь законы гравитации никто не отменял, и бюст не меняет свою идеальную форму в любом положении, лишь когда туда вставлены импланты. А Екатерина доказала, что формы у нее натуральные. Да еще и сделала это с присущим ей чувством юмора.
Напомним, именно те, кто верил, что знаменитость меняла свою внешность с помощью операций и уколов красоты, стали недовольны тем, что ее грудь «сдулась». Причем, их не волновало, что при похудении этого никак не избежать. Да и к тому же наряды, в которых ее видели на сцене еще несколько лет назад, были призваны создать образ секси-красотки. Поэтому наверняка сама их модель и «встроенный» пуш-ап визуально добавляли объема зоне декольте.
Сейчас же Варнава гордится своей стройной фигурой и не считает нужным прибегать к каким-то уловкам, чтобы прибавить себе секусальности. Она и так хороша!
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Женский форум
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