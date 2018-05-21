Собчак похвасталась успехами сына

Телеведущая, журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак внезапно решила похвастаться успехами своего сына Платона. Она показала, как мальчик бесстрашно ныряет в воду с бортика бассейна, а потом еще и несколько секунд сам держится на плаву. Затем звезда призналась — она начала понимать чувства и действия многих мам, которые раньше осуждала.

Рубрика #Мойсынгений. Раньше терпеть не могла таких мамаш, а теперь сама стала такой. 🙈 Философский закон диалектики отрицания отрицания в действии!😂😂

«Мы рады, Ксения, что вы признаете свои ошибки», «Понимание пришло через себя», «А ты всегда терпеть не могла детей», «Все периодически пересматривают свои взгляды!», — заметили подписчики Ксении.

Действительно, телеведущая часто позволяла себе довольно резкие высказывания о детях на публике. Когда Ксения впервые забеременела, только ленивый пользователь не припомнил ей, как она называла детей гаденышами и обещала соседям устраивать шумные вечеринки в «детские часы».

Во время кампании недодала ему месяцы тепла и любви. Теперь компенсирую с утроенной силой😊❤️ Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 6 Май 2018 в 3:59 PDT Тем временем, многие обратили внимание не только на признание Ксении, но и на действительно прекрасные умения ее сына Платона. «Какой умничка, классно 👍», «Ничего себе! А как он под водой то?! Уже может сдерживать дыхание?!», «Круто! Молодцы родители. Платон — чемпион!», «Какой смелый малыш!», — отметили пользователи в комментариях.

Напомним, 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Сейчас ребенку уже 1,5 года.

Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика они не показывают. Даже на новых фотографиях с отпуска лицо Платона либо затемнено, либо показано, но в профиль.

Лишь некоторое время назад Максим Виторган показал лицо Платона. Вскоре, правда, видео было удалено из соцсети. Вероятно, пост появился в Instagram случайно. Или, возможно, знаменитый отец разместил его, не посоветовавшись с женой.

Чуть позже сама Ксения Собчак разместила пост в Instagram, на котором лицо Платона можно увидеть сбоку. Ее подписчики тут же начали решать, на кого больше похож малыш — на папу или на маму.