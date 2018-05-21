Что стало с дочерью Владимира Турчинского

​У скоропостижно скончавшегося в декабре 2009 года телеведущего-спортсмена Владимира Турчинского осталось двое детей: сын Илья от первого брака и дочь Ксения от третьего. Когда Турчинский умер Ксюше было всего 10 лет. Что стало с девочкой, которая незаметно стала женщиной?

Татуировка в честь отца

Сейчас девушке 18, она сдала ЕГЭ и начинает делать первые самостоятельные шаги во взрослой жизни. Год назад Ксения сделала на руке татуировку.

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«Год назад (мне было 17 лет) сделала тату на левой руке: «Я люблю папу». Она навсегда останется со мной. Захотелось сделать татуировку того, что для меня имеет ценность, что всегда рядом, и вот любовь к отцу я всегда ношу с собой», — рассказала девушка в интервью «Антенне Телесемь».

Поехала в Китай работать моделью

Вместо того, чтобы поступить в вуз и получить высшее образование, 171-сантиметрвовая дочь Турчинского решила попробовать себя в модельном бизнесе. Несмотря на то, что рост ей не позволяет дефилировать по подиуму, она успешно развивается как фотомодель.

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«К своим 18 годам я окончила школу и поехала в Китай работать моделью. Поступило предложение на рабочий контракт на три месяца в Гуанчжоу», — говорит Ксения.

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По ее словам, цели работать моделью у нее не было, но очень хотелось попасть в Китай и путешествовать по миру.

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Однако внешность Ксении нравится не всем. В комментариях к ее снимкам в «Инстаграме» иногда пишут, что она выглядит странно и часто выкладывает не самые удачные фото.

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«Такая уже взрослая девушка, но на модель не похожа. Уж больно странная», «Сейчас такие дамы, как Ксения очень востребованы. Они сразу выделяются на подиуме», «А мне кажется, что она настоящая красавица. Со своей изюминкой», — отмечают фанаты семьи Турчинских.

Вдова Турчинского

Третья жена Владимира Турчинского Ирина — специалист по бодибилдингу и фитнесу. Она поддерживает дочь во всех начинаниях.

«Ксю уже во многом впереди меня, а самое сильное, что может дать родитель, на мой взгляд — это энергию непоколебимой поддержки и чистую дорогу», — цитирует Ирину «СтарХит»

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Сама Ирина работает на телевидении, а также проводит тренировки и семинары на тему фитнес-тренировок. Также она часто путешествует. Но о личной жизни предпочитает не распространяться.