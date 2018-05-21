Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»

Сын Шукшиной о наследнике: Хочу, чтобы этот ребенок сдох!

Парень орал и бил беременную невесту по пояснице. Он и слышать не хотел о продолжении рода. Слава богу, что писатель и актер Василий Шукшин не дожил до того дня, когда внук проявил себя зверем и до полусмерти избил мать своего ребенка. Андрей Малахов , который узнал подробности при подготовке к программе "Прямой эфир", в ужасе от этой истории. "Жительница Барнаула, 19-летняя Фрея Зильберг, познакомилась со своим ровесником, москвичом Макаром Касаткиным, в интернете, — рассказал телеведущий. — Они сначала переписывались, потом съехались. Роман разгорался, они были счастливы. Но все рухнуло в тот момент, когда девушка сообщила, что беременна". "Макар ужасно изменился! Таскал меня по полу, бил по пояснице. Орал, кричал, что хочет, чтобы этот ребенок сдох", — приводит Малахов слова Зильберг. В какой-то момент она не выдержала и написала заявление в полицию — мол, жених занимается рукоприкладством и торгует наркотиками. После этого Макар пропал, сменив все номера, а его мать Мария Шукшина на звонки не отвечала. Судя по всему, актриса не хотела слышать ни о внуке, ни о Фрее. Единственным откликнувшимся человеком стала сестра потенциальной свекрови. "Если бы был жив папа, он бы принял всех, — вздыхает Ольга Шукшина. — Василий Макарович не допустил бы, чтобы его правнука не признали". Единственное, чего Фрея хочет от актерской династии — семейной поддержки. "Когда я пойду работать, трудностей прибавится, и, если они помогут мне с няней, буду очень благодарна. Но даже если Макар и Мария Васильевна останутся равнодушными к судьбе своего сына и внука, я всегда буду рядом, малыш сможет на меня положиться", — цитирует Зильберг StarHit.