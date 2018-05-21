Ещё
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Далее:
Читайте также:
Ещё
Что стало с дочерью Владимира Турчинского
Что стало с дочерью Владимира Турчинского

Волочкова сравнила себя с Кшесинской 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: @volochkova_art
Премьера фильма «Матильда» осенью прошлого года стала одной из самых скандальных в российском кинематографе. И сейчас Анастасия Волочкова решила напомнить о картине в честь дня рождения Николая II.
В конце прошлой недели бывшая прима согласилась прочесть дневники Кшесинской в эфире радио «Комсомольская правда» и без сравнений не обошлось.
«Мне кажется, у нас с этой балериной много общего. Я сделаю это от души»,
— сообщила Анастасия в специально видеоролике, опубликованном в Instagram.
Причем в видео Волочкова позирует на фоне портрета, изображающего ее с Николаем II. Комментарии к посту балерина предусмотрительно отключила.
Напомним, на прошлой неделе, после публикации Анастасией очередной серии провокационных снимком и сообщении о расставании артистки с бойфрендом Михаилом Логиновым ситуацию прокомментировал специалист-сексолог.
По словам врача, у Волочковой проявляются признаки нимфомании. «Мне кажется, Настя — типичная нимфоманка. Тем более, возраст у нее подходящий. Ей не важны внешний вид мужчины, его возраст, финансовое положение. Она и сама готова заплатить мужчине, лишь бы он был состоятельным в сексуальном плане», — цитировало эксперта издание Dni.ru.
Клео.Ру: последние новости
В чем изюминка свадебного платья Меган Маркл? У Волочковой заподозрили нимфоманию Диана Вишнева родила первенца
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с дочерью Владимира Турчинского12
Гулюшка: как погибла бесстрашная девочка-герой156
Виктория Бэкхэм пришла на свадьбу как на похороны17
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды, которые оконфузились на публике
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:09
Что стало с дочерью Владимира Турчинского
Звёзды
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение