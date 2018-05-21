Волочкова сравнила себя с Кшесинской

Премьера фильма «Матильда» осенью прошлого года стала одной из самых скандальных в российском кинематографе. И сейчас Анастасия Волочкова решила напомнить о картине в честь дня рождения Николая II

В конце прошлой недели бывшая прима согласилась прочесть дневники Кшесинской в эфире радио « Комсомольская правда » и без сравнений не обошлось.

«Мне кажется, у нас с этой балериной много общего. Я сделаю это от души»,

— сообщила Анастасия в специально видеоролике, опубликованном в Instagram.

Причем в видео Волочкова позирует на фоне портрета, изображающего ее с Николаем II. Комментарии к посту балерина предусмотрительно отключила.

Напомним, на прошлой неделе, после публикации Анастасией очередной серии провокационных снимком и сообщении о расставании артистки с бойфрендом Михаилом Логиновым ситуацию прокомментировал специалист-сексолог.