Волочкова сравнила себя с Кшесинской 

Премьера фильма «Матильда» осенью прошлого года стала одной из самых скандальных в российском кинематографе. И сейчас Анастасия Волочкова решила напомнить о картине в честь дня рождения Николая II.
В конце прошлой недели бывшая прима согласилась прочесть дневники Кшесинской в эфире радио «Комсомольская правда» и без сравнений не обошлось.
«Мне кажется, у нас с этой балериной много общего. Я сделаю это от души»,
— сообщила Анастасия в специально видеоролике, опубликованном в Instagram.
Причем в видео Волочкова позирует на фоне портрета, изображающего ее с Николаем II. Комментарии к посту балерина предусмотрительно отключила.
Сегодня 150 лет со дня рождения царя Николая Второго🌺 А завтра в эфире радио «Комсомольская Правда» @kp_star_onlinekp в 22.45 я прочитаю дневники Матильды Кшесинской от души. 🙏🏻 @maria_remizova #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me #лето #комсомольскаяправда
Напомним, на прошлой неделе, после публикации Анастасией очередной серии провокационных снимком и сообщении о расставании артистки с бойфрендом Михаилом Логиновым ситуацию прокомментировал специалист-сексолог.
По словам врача, у Волочковой проявляются признаки нимфомании. «Мне кажется, Настя — типичная нимфоманка. Тем более, возраст у нее подходящий. Ей не важны внешний вид мужчины, его возраст, финансовое положение. Она и сама готова заплатить мужчине, лишь бы он был состоятельным в сексуальном плане», — цитировало эксперта издание Dni.ru.