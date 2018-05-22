Что стало с супермоделями девяностых

1. Наоми Кэмпбелл. Дерзкая темнокожая красотка по-прежнему выходит на подиум, хотя в нынешнем году ей исполнилось 47. Также Наоми пробует себя в кино.

2. Синди Кроуфорд. Неоднократно признававшаяся одной из самых красивых женщин мира, Синди и сегодня радует поклонников появлениями на модных показах. Они пишет книги, создаёт одежду и предметы интерьера. Дочь 52-летней Синди, 16-летняя Кайя Гербер , идёт по стопам матери и намеревается стать моделью.