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Что стало с супермоделями девяностых
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Что стало с супермоделями девяностых 

Рамблер 12 часов назад
В девяностые годы прошлого века самые высокооплачиваемые модели превратились в суперзвёзд. Их популярность была сравнима с популярностью голливудских актёров и певцов. Линда Евангелиста, Синди, Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл — эти имена постоянно мелькали на телевидении и в прессе. И что же стало с ними спустя годы?
1. Наоми Кэмпбелл. Дерзкая темнокожая красотка по-прежнему выходит на подиум, хотя в нынешнем году ей исполнилось 47. Также Наоми пробует себя в кино.
2. Синди Кроуфорд. Неоднократно признававшаяся одной из самых красивых женщин мира, Синди и сегодня радует поклонников появлениями на модных показах. Они пишет книги, создаёт одежду и предметы интерьера. Дочь 52-летней Синди, 16-летняя Кайя Гербер, идёт по стопам матери и намеревается стать моделью.
3. Кейт Мосс. В 2000 году была самой высокооплачиваемой моделью. За плечами 44-летней Кейт неудачный брак, увлечение наркотиками, которое привело её к разрыву контрактов с модными домами, лечение от наркозависимости и возвращение к работе при поддержке Стеллы Маккартни, дизайнера и подруги Мосс.
Женский форум
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