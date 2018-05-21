Киркорову посоветовали похудеть

Поклонники считают, что диета омолодит певца.

Поп-король не из тех, кто публикует снимки с пляжа, однако он постоянно делится фотографиями и видео со своих гастролей и не только со сцены. Так во время одного из путешествий, исполнитель посетил Дивеевский монастырь, где искупался в источниках и задокументировал процесс. Поклонники впервые увидели своего кумира в полотенце с голым торсом. Тут между ними и началась война.

Появление певца в столь необычном виде вызвало бурное обсуждение. Некоторые отметили, что никогда еще не смотрели на такого настоящего Филиппа, без блеска и дорогих костюмов. Другие же слегка разочаровались. Стали спрашивать: где же кубики пресса? И посоветовали исполнителю внимательнее относиться к питанию, мол, не помешало бы скинуть лишние килограммы, они добавляют возраст.

@fkirkorov

Для многих стало неожиданностью увидеть певца с мокрыми волосами. Без пышной шевелюры он совсем другой, непохожий на себя самого! А ведь всего-то намочил голову, но так изменился. Кто-то даже написал, что сначала принял Киркорова за цыганского барона…