Киркорову посоветовали похудеть 

Поклонники считают, что диета омолодит певца.
Поп-король не из тех, кто публикует снимки с пляжа, однако он постоянно делится фотографиями и видео со своих гастролей и не только со сцены. Так во время одного из путешествий, исполнитель посетил Дивеевский монастырь, где искупался в источниках и задокументировал процесс. Поклонники впервые увидели своего кумира в полотенце с голым торсом. Тут между ними и началась война.
Появление певца в столь необычном виде вызвало бурное обсуждение. Некоторые отметили, что никогда еще не смотрели на такого настоящего Филиппа, без блеска и дорогих костюмов. Другие же слегка разочаровались. Стали спрашивать: где же кубики пресса? И посоветовали исполнителю внимательнее относиться к питанию, мол, не помешало бы скинуть лишние килограммы, они добавляют возраст.
@fkirkorov
Для многих стало неожиданностью увидеть певца с мокрыми волосами. Без пышной шевелюры он совсем другой, непохожий на себя самого! А ведь всего-то намочил голову, но так изменился. Кто-то даже написал, что сначала принял Киркорова за цыганского барона…
Но самой животрепещущей темой стала фигура поп-короля. Фанатки писали, что Филипп не выглядит на 51 год, он в отличной физической форме и спрашивали, когда же столь красивый мужчина женится. А хейтеры твердили, что Киркорову срочно нужна диета и тренажерный зал. Пусть посмотрит на мужа Наташи Королевой Сергея Глушко, тот всего на три года младше, а какие у него мышцы. В ответ на эти претензии поклонницы спешили напомнить, что Филипп в первую очередь певец и любят его за музыку, а вовсе не за выдающиеся бицепсы. И если он в погоне за телом атлета будет круглые сутки проводить в спортивном клубе, то публика останется без новых песен и ярких шоу. Так что пусть каждый занимается своим делом.