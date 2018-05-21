Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает

Голливудские звёзды не могут сделать ничего, что не стало бы моментально достоянием общественности. Журналисты следят за каждым их шагом, и вряд можно подумать, что у знаменитостей есть кое-какие тайны. Между тем, у некоторых селебрити действительно есть секреты.

1. Тильда Суинтон происходит из древнего рода с тысячелетней историей. Она училась в одном классе с принцессой Дианой.

2. Кит Харрингтон до 11 лет не знал своего полного имени. Кит — сокращённая форма имени Кристофер, но родители актёра почему-то скрыли от него полное имя.

4. Дев Патель — обладатель чёрного пояса по тхэквондо. Актёр рассказал, что в детстве мама отдала его в спортивную секцию, чтобы обуздать энергию непоседы.

5. Шарлиз Терон , выросшая на ферме в ЮАР, знает 26 диалектов языка африкаанс. А вот английский она выучила с помощью телевизора.

6. Джеки Чан занесён в чёрный список страховщиков. Актёр, предпочитающий выполнять все трюки на съёмках самостоятельно, регулярно получает травмы, поэтому страховые компании не хотят с ним связываться.

7. Гвендолин Кристи — самая высокая актриса в Голливуде. Её рост — 191 см!