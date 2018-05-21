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Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
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Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает 

Рамблер 21 мая 2018
Голливудские звёзды не могут сделать ничего, что не стало бы моментально достоянием общественности. Журналисты следят за каждым их шагом, и вряд можно подумать, что у знаменитостей есть кое-какие тайны. Между тем, у некоторых селебрити действительно есть секреты.
1. Тильда Суинтон происходит из древнего рода с тысячелетней историей. Она училась в одном классе с принцессой Дианой.
2. Кит Харрингтон до 11 лет не знал своего полного имени. Кит — сокращённая форма имени Кристофер, но родители актёра почему-то скрыли от него полное имя.
3. Бенедикт Камбербэтч — родственник короля Ричарда Третьего.
4. Дев Патель — обладатель чёрного пояса по тхэквондо. Актёр рассказал, что в детстве мама отдала его в спортивную секцию, чтобы обуздать энергию непоседы.
5. Шарлиз Терон, выросшая на ферме в ЮАР, знает 26 диалектов языка африкаанс. А вот английский она выучила с помощью телевизора.
6. Джеки Чан занесён в чёрный список страховщиков. Актёр, предпочитающий выполнять все трюки на съёмках самостоятельно, регулярно получает травмы, поэтому страховые компании не хотят с ним связываться.
7. Гвендолин Кристи — самая высокая актриса в Голливуде. Её рост — 191 см!
8. Эдди Мёрфи — многодетный отец. От официальных браков и внебрачных связей у комика 9 детей.
Женский форум
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