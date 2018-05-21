Звёзды, которые оконфузились на публике

Когда знаменитостям предстоит продефилировать по красной дорожке, они тщательно готовятся. Но увы, иногда в такой ситуации происходят конфузы, вызванные неудачным нарядом, неловким движением или просто стечением обстоятельств. И вот какие знаменитости попали в такую ситуацию.

1. Актёр Саша Барон Коэн не отличается спокойным нравом, поэтому ему не привыкать эпатировать публику. Как-то он появился на красной дорожке в образе своего персонажа их фильма «Диктатор». Наряд он дополнил урной, в которой, по его заверениям, находился пепел северокорейского лидера Ким Чен Ира

2. Виталий Седюк — украинский журналист. Он сделал себе имя с помощью непозволительных шуток на красной дорожке. Так, на премьере фильма «Малифисента» Брэд Питт Анджелина Джоли появились вместе на красной дорожке. Седюк перепрыгнул через ограждение и попытался захватить Питта. Журналист полюбил хватать артистов за ноги и целовать их на публике.