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Звёзды, которые оконфузились на публике
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Звёзды, которые оконфузились на публике 

Рамблер 38 минут назад
Когда знаменитостям предстоит продефилировать по красной дорожке, они тщательно готовятся. Но увы, иногда в такой ситуации происходят конфузы, вызванные неудачным нарядом, неловким движением или просто стечением обстоятельств. И вот какие знаменитости попали в такую ситуацию.
1. Актёр Саша Барон Коэн не отличается спокойным нравом, поэтому ему не привыкать эпатировать публику. Как-то он появился на красной дорожке в образе своего персонажа их фильма «Диктатор». Наряд он дополнил урной, в которой, по его заверениям, находился пепел северокорейского лидера Ким Чен Ира.
2. Виталий Седюк — украинский журналист. Он сделал себе имя с помощью непозволительных шуток на красной дорожке. Так, на премьере фильма «Малифисента» Брэд Питт и Анджелина Джоли появились вместе на красной дорожке. Седюк перепрыгнул через ограждение и попытался захватить Питта. Журналист полюбил хватать артистов за ноги и целовать их на публике.
3. Зак Эфрон продемонстрировал всем, что он ответственен в сексе. Хотя вряд ли актёр планировал делать это на премьере детского фильма «Лоракс». Намереваясь пообщаться с фанатом, Зак вытащил руку из кармана, но неожиданно оттуда же прямо на красную дорожку выпал презерватив.
Женский форум
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