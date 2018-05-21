Модель впала в кому после ненужной липосакции

Родственники модели считают, что врачи в Турции, которые решились сделать липосакцию, слишком алчные. В американских клиниках хирурги отказывали Лизиан в операции, поскольку у девушки было недостаточно жира.

7/7 Родственники модели считают, что врачи в Турции, которые решились сделать липосакцию, слишком алчные. В американских клиниках хирурги отказывали Лизиан в операции, поскольку у девушки было недостаточно жира.

Однако вчера Лизиан выложила очередной пост в Instagram после месяца затишья. Снимок известной голубой мечети девушка подписала следующим образом: "Я наконец-то вернулась! У меня не получилось насладиться Стамбулом, но все-таки у меня было время, чтобы прогуляться по туристическим местам".

6/7 Однако вчера Лизиан выложила очередной пост в Instagram после месяца затишья. Снимок известной голубой мечети девушка подписала следующим образом: "Я наконец-то вернулась! У меня не получилось насладиться Стамбулом, но все-таки у меня было время, чтобы прогуляться по туристическим местам".

Врачи в США отказались делать девушке пластическую операцию по медицинским показаниям, и Гутиеррес пришлось отправиться в Стамбул, чтобы втайне ото всех все-таки сделать липосакцию.

4/7 Врачи в США отказались делать девушке пластическую операцию по медицинским показаниям, и Гутиеррес пришлось отправиться в Стамбул, чтобы втайне ото всех все-таки сделать липосакцию.

Однако недавно выяснилось, что модель не была полностью довольна своими формами и мечтала сделать липосакцию.

3/7 Однако недавно выяснилось, что модель не была полностью довольна своими формами и мечтала сделать липосакцию.

В Instagram-блоге Лизиан регулярно делилась фотографиями, на которых она не стеснялась демонстрировать свою фигуру.

2/7 В Instagram-блоге Лизиан регулярно делилась фотографиями, на которых она не стеснялась демонстрировать свою фигуру.

Бразильская модель Лизиан Гутиеррес стала популярной в 2017 году после скандала с американским певцом Крисом Брауном . Девушка утверждала, что он напал на нее в холле отеля в Лас-Вегасе, где проходила его частная вечеринка. Лизиан снимала Брауна на камеру, а певец остался этим недоволен. Охрана певца отобрала у девушки мобильный телефон, а сам Крис Браун оскорбил Гутиеррес, сказав, что она "слишком уродлива, чтобы присутствовать на его мероприятиях".

Лизиан даже подала в суд на скандалиста, который поначалу отрицал обвинения, но Гутиеррес пригрозила, что подаст еще один иск с обвинением в клевете.

В итоге предприимчивая модель получила от певца семьдесят тысяч долларов компенсации, а также популярность и огромное количество поклонников по всему миру. Сегодня ее блог в Instagram насчитывает больше 500 тысяч подписчиков. На фотографиях в блоге — Лизиан во всевозможных позах и с разных ракурсов. Кажется, что девушка любуется собой.

Но оказалось, что Гутиеррес не была довольна своей фигурой, даже наоборот, ее беспокоило, что в некоторых местах она "слишком жирная". Лизиан мечтала сделать липосакцию. Из-за того, что никто в этом стремлении ее не поддерживал, модель в тайне ото всех уехала в Стамбул на операцию. Однако она прошла неудачно, и девушка от большой дозы анастезии впала в кому.