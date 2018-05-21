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Модель впала в кому после ненужной липосакции
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Модель впала в кому после ненужной липосакции 

Рамблер 7 часов назад
Бразильская модель Лизиан Гутиеррес была одержима идеей сделать липосакцию.
1/7  32-летняя бразильянка Лизиан Гутиеррес стала популярной из-за скандала с певцом Крисом Брауном.
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2/7  В Instagram-блоге Лизиан регулярно делилась фотографиями, на которых она не стеснялась демонстрировать свою фигуру.
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3/7  Однако недавно выяснилось, что модель не была полностью довольна своими формами и мечтала сделать липосакцию.
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4/7  Врачи в США отказались делать девушке пластическую операцию по медицинским показаниям, и Гутиеррес пришлось отправиться в Стамбул, чтобы втайне ото всех все-таки сделать липосакцию.
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5/7  Операция прошла плохо: организм девушки не выдержал анастезии, врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.
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6/7  Однако вчера Лизиан выложила очередной пост в Instagram после месяца затишья. Снимок известной голубой мечети девушка подписала следующим образом: "Я наконец-то вернулась! У меня не получилось насладиться Стамбулом, но все-таки у меня было время, чтобы прогуляться по туристическим местам".
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7/7  Родственники модели считают, что врачи в Турции, которые решились сделать липосакцию, слишком алчные. В американских клиниках хирурги отказывали Лизиан в операции, поскольку у девушки было недостаточно жира.
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Бразильская модель Лизиан Гутиеррес стала популярной в 2017 году после скандала с американским певцом Крисом Брауном. Девушка утверждала, что он напал на нее в холле отеля в Лас-Вегасе, где проходила его частная вечеринка. Лизиан снимала Брауна на камеру, а певец остался этим недоволен. Охрана певца отобрала у девушки мобильный телефон, а сам Крис Браун оскорбил Гутиеррес, сказав, что она "слишком уродлива, чтобы присутствовать на его мероприятиях".
Лизиан даже подала в суд на скандалиста, который поначалу отрицал обвинения, но Гутиеррес пригрозила, что подаст еще один иск с обвинением в клевете.
В итоге предприимчивая модель получила от певца семьдесят тысяч долларов компенсации, а также популярность и огромное количество поклонников по всему миру. Сегодня ее блог в Instagram насчитывает больше 500 тысяч подписчиков. На фотографиях в блоге — Лизиан во всевозможных позах и с разных ракурсов. Кажется, что девушка любуется собой.
Но оказалось, что Гутиеррес не была довольна своей фигурой, даже наоборот, ее беспокоило, что в некоторых местах она "слишком жирная". Лизиан мечтала сделать липосакцию. Из-за того, что никто в этом стремлении ее не поддерживал, модель в тайне ото всех уехала в Стамбул на операцию. Однако она прошла неудачно, и девушка от большой дозы анастезии впала в кому.
Женский форум
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