Модель впала в кому после ненужной липосакции 

Бразильская модель Лизиан Гутиеррес стала популярной в 2017 году после скандала с американским певцом Крисом Брауном. Девушка утверждала, что он напал на нее в холле отеля в Лас-Вегасе, где проходила его частная вечеринка. Лизиан снимала Брауна на камеру, а певец остался этим недоволен. Охрана певца отобрала у девушки мобильный телефон, а сам Крис Браун оскорбил Гутиеррес, сказав, что она "слишком уродлива, чтобы присутствовать на его мероприятиях".
Лизиан даже подала в суд на скандалиста, который поначалу отрицал обвинения, но Гутиеррес пригрозила, что подаст еще один иск с обвинением в клевете.
В итоге предприимчивая модель получила от певца семьдесят тысяч долларов компенсации, а также популярность и огромное количество поклонников по всему миру. Сегодня ее блог в Instagram насчитывает больше 500 тысяч подписчиков. На фотографиях в блоге — Лизиан во всевозможных позах и с разных ракурсов. Кажется, что девушка любуется собой.
Но оказалось, что Гутиеррес не была довольна своей фигурой, даже наоборот, ее беспокоило, что в некоторых местах она "слишком жирная". Лизиан мечтала сделать липосакцию. Из-за того, что никто в этом стремлении ее не поддерживал, модель в тайне ото всех уехала в Стамбул на операцию. Однако она прошла неудачно, и девушка от большой дозы анастезии впала в кому.