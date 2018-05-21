Массивная грудь российской модели взорвала Сеть

Фурор произвела в Сети новая фотография российской модели Хельги Лавкейти. Массивная грудь красотки в прозрачном бюстгальтере вызвала зависть женщин и восхищение мужчин.

Публикация от Helga Lovekaty (@helga_model) 12 Мар 2018 в 8:59 PDT Instagram девушки трещит под напором отметок "Мне нравится". Всего за несколько часов лайков набралось более 60 тысяч.

Публикация от Helga Lovekaty (@helga_model) 17 Май 2018 в 8:25 PDT Модель разместила фотографию, подписав ее вполне невинно: хотела узнать, какая погода нравится подписчикам.

Публикация от Helga Lovekaty (@helga_model) 20 Май 2018 в 8:12 PDT Девушка запечатлена в просвечивающем бюстгальтере. Нисколько не смущаясь, Хельга продемонстрировала впечатляющего размера грудь.

Публикация от Helga Lovekaty (@helga_model) 15 Янв 2018 в 6:30 PST Комментаторы при виде такой красоты вопрос о погоде, естественно, проигнорировали.

Вместо рассуждений о метеорологических явлениях они наперебой стали рассказывать Хельге, как шикарно она выглядит.