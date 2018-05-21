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Массивная грудь российской модели взорвала Сеть
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Массивная грудь российской модели взорвала Сеть 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Фурор произвела в Сети новая фотография российской модели Хельги Лавкейти. Массивная грудь красотки в прозрачном бюстгальтере вызвала зависть женщин и восхищение мужчин.
Instagram девушки трещит под напором отметок "Мне нравится". Всего за несколько часов лайков набралось более 60 тысяч.
Модель разместила фотографию, подписав ее вполне невинно: хотела узнать, какая погода нравится подписчикам.
Девушка запечатлена в просвечивающем бюстгальтере. Нисколько не смущаясь, Хельга продемонстрировала впечатляющего размера грудь.
Комментаторы при виде такой красоты вопрос о погоде, естественно, проигнорировали.
Вместо рассуждений о метеорологических явлениях они наперебой стали рассказывать Хельге, как шикарно она выглядит.
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