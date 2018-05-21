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Пугачева опубликовала редкий архивный кадр
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Пугачева опубликовала редкий архивный кадр 

Лиза 6 часов назад
Фото: Лиза
Никита Пресняков весь день принимает поздравления — ему исполнилось 27 лет. Первой к сыну обратилась мама Кристина Орбакайте. Она написала у себя в Instagram:
«С Днем Рождения, мой талантливый, непокорный, романтичный @npresnyakov «Кто весел — тот смеется, кто хочет— тот добьется, кто ищет— тот всегда найдет».
Затем к марафону поздравлений присоединилась бабушка именинника Алла Пугачева. Она опубликовала редкий кадр, на котором Пресняков еще ребенок. Мальчик нередко сопровождал бабушку на гастролях по стране. Артистка написала:
Я рада, что из маленького мальчика, который летал со мной на гастроли, вырос большой музыкант и певец. Удачи тебе во всем, любви и здоровья.
В комментариях многие адресовали виновнику торжества свои пожелания, в их числе Филипп Киркоров, Екатерина Стриженова, Игорь Николаев и другие друзья семьи. Поклонники творчества молодого музыканта пишут: «С днем рождения! Будь счастлив! Пусть твои мечты сбываются! Удачи!», «Никита! Ты очень талантлив! Успеха тебе и удачи, все остальное у тебя есть!».
В свой день рождения Никита попросил фолловеров поддержать его — вместе со своей группой он записал кавер для конкурса от группы Our Last Night. Если видео соберет наибольшее количество просмотров, то Пресняков с командой отправится в Америку записывать звездный дуэт. Правда, в комментариях многие раскритиковали композицию.
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