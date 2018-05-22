Слава, измены и забвение королевы тигров

Королева тигров: «полосатая» судьба Маргариты Назаровой

После выхода на экраны в 1961 году комедии "Полосатый рейс" ослепительную блондинку Маргариту Назарову , бесстрашную укротительницу хищников, узнала и полюбила вся страна.

Однако жизнь дрессировщицы были интересней любого фильма, но оказалась такой же "полосатой", как ее любимые тигры.

Обычно в цирк приходят с детства, продолжая семейное дело, однако Маргарита попала туда буквально с улицы.

Маргарита Назарова родилась 26 ноября 1926 года в Царском Селе (Пушкин). Отец был лесником, мать — учительницей. Кроме Маргариты, в семье было еще две дочери, Галина и Вера. Перед войной семья переехала в Даугавпилс. После того, как отец ушел на фронт, Маргарита с матерью и сестрами вернулась в Павловск.

Однако скоро немцы оказались и там. Маргариты в числе многих других была угнана на работу в Германию. Об этом периоде в жизни Назаровой ходило потом много слухов.

Светловолосую и голубоглазую девушку взяла к себе состоятельная немецкая пара из Гамбурга, у которых она работала служанкой. Потом ее отправили в кабаре, где она в качестве танцовщицы развлекала немецких солдат. После войны она вернулась домой и нашла мать и сестер в Латвии. Отец пропал без вести.

Чтобы помочь семье, Маргарита устроилась танцовщицей в кордебалет Даугавпилсского театра. Однако из-за немецкого плена о звездной карьере Маргарита не могла и мечтать, в те годы к таким фактам биографии относились крайне подозрительно. Но тут в ее жизни появился Константин Константиновский, директор театра.

Друзья и знакомые Назаровой отмечали ее исключительное женское обаяние и страстный темперамент. Назарова мгновенно покорила Константиновского, они поженились и уехали в Москву, чтобы связать свою жизнь с цирком. Сначала Маргарита выступала с акробатическими номерами и ездила на мотоцикле. И лишь затем опять-таки случай помог ей стать дрессировщицей.

Вместе с Константином она отправилась на съемки фильма "Случай в тайге", где он работал консультантом, а она была его ассистенткой. Она сумела отвлечь от Константина разозлившуюся медведицу и заманить ее в клетку. После этого муж предложил ей освоить дрессуру.

В следующем фильме, "Опасные тропы", она вошла в клетку, заменив актрису Лилию Юдину . С Маргаритой занимался легендарный укротитель Борис Эдер, который, по слухам, также был покорен Назаровой.

В 1954 году Назарова стала дублершей Людмилы Касаткиной в фильме "Укротительница тигров". Во время съемок этого фильма она познакомилась со своим самым любимым питомцем, тигром Пуршем. Несмотря на непростой характер хищника, он стал практически ее ручным тигром и во многом помогал контролировать других тигров во время репетиций и представлений.

После "Укротительницы тигров" Назарова вышла на манеж. Константиновский был надежной опорой Маргариты, подготавливал фантастические номера и для многих хищников в команде являлся настоящим хозяином. Однако на манеже царила Маргарита Назарова благодаря ее красоте и обаянию.

Скоро супруги стали настоящими советскими звездами, однако титаническая работа Константина во многом была скрыта за яркостью его жены. Это порождало профессиональные обиды. После выхода фильма "Полосатый рейс" Маргарита окончательно затмила мужа. Опытный укротитель-новатор стал просто мужем знаменитой Назаровой.

Разлад в жизнь супругов вносил и бурный темперамент Маргариты. Она завела роман со своим партнером по "Полосатому рейсу" Иваном Дмитриевым , которого в опасных сценах дублировал ее муж. Потом были и другие мужчины, Назарова была влюбчивой и открыто флиртовала даже в присутствии мужа.

Во время гастролей в Тегеране Маргарита познакомилась с сотрудником советского посольства Виктором, вспыхнул роман, который продолжился уже в Москве. Его письма дрессировщица хранила всю жизнь. В 1962 году Константин ушел от жены и сделал свой номер с хищниками, но руководство цирка уговорило не соперничать с женой на манеже и вернуться в семью.

Разумеется, столь опасная профессия предполагала травмы. Однажды тигрица Рада, прыгая с тумбы на тумбу, чуть не скальпировала Назарову. А из-за Пурша Маргарита получила разрыв височной артерии. Назарову до конца жизни преследовали жуткие головные боли.

Но главные потери были впереди. В 1964 году от сахарного диабета умер любимый тигр Маргариты Пурш.

Через некоторое время тигрица Юлька случайно поранила Константину голову. Началось воспаление мозга. Операция прошла неудачно и 17 июня 1970 он умер.

После смерти мужа дрессировщица продолжила выступать одна, но без мужа и Пурша контролировать хищников ей стало гораздо сложнее.

Следующий брак Маргариты, также с артистом цирка, длился всего несколько месяцев.

В начале 80-х во время гастролей произошел совсем дикий случай. Один из тигров испугался публики, убежал за кулисы и ассистенты Назаровой не успели его поймать. Хищник вернулся и напал на дрессировщицу, которая стояла к нему спиной. Маргарита выжила, но врачи запретили ей работать с животными.

Так Назарова потеряла мужа, тигров и любимую работу. А скоро и единственный сын Алексей, также ставший укротителем, уехал во Францию.

Последние годы Назарова жила в Нижнем Новгороде, фактически превратившись в отшельницу. Она не общалась с прежними друзьями, отказывалась от помощи, не давала интервью.

Прославленная укротительница тигров и мужчина умерла 25 октября 2005 года и была похоронена на Федяковском кладбище.

Алексей назвал своих детей в честь знаменитых родителей. Младшая Маргарита стала дрессировщицей кошек и змей, Константин Константиновский-второй — воздушным гимнастом.