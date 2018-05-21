Знаменитости, которые обманули смерть 

1/8 Чешская модель Петра Немкова отдыхала на Пхукете в 2004 году, когда побережье накрыло сильнейшее в истории страны цунами, унесшее жизни более 200 тысяч человек. Мощная волна вынесла Петру из бунгало на пляж, она даже начала тонуть, но чудом зацепилась за пальму. С переломанными тазовыми костями девушка 8 часов ждала помощи на пальме. depositphotos.com Фото:

2/8 В 2001 году, когда актрисе Шерон Стоун было всего 43 года, у нее случился инсульт, и ее сердце остановилось. Откровенно рассказала об этом она совсем недавно: "Вокруг было много яркого света. Все происходило так, как будто вы в обмороке, но никак не можете прийти в себя". Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт 2"

3/8 Актер Джерард Батлер славится тем, что все самые сложные трюки выполняет самостоятельно. В 2011 году на съемках фильма "Покорители волн" Батлер играл роль тренера известного серфенгиста Джея Мориарти. Естественно, все серф-трюки он выполнял сам. depositphotos.com Фото:

4/8 Он много времени проводил в воде, тренируясь, но во время съемок одной из сцен волна накрыла актера, сбив с доски и протащив по острым рифам. Батлер чудом остался жив, ему помогли дежурившие на берегу спасатели. Фото: Кадр из фильма "Покорители волн"

5/8 Оззи Осборн обязан жизнью своему охраннику, который в 2003 году спас музыканта, попавшего в автокатастрофу. Осборна придавил квадроцикл, и от болевого шока у Оззи остановилось дыхание и пропал пульс, кроме того, у него были переломаны ребра и ключицы. Охранник вытащил музыканта из-под махины и даже сделал искусственное дыхание. depositphotos.com Фото:

6/8 Многие поклонники певицы Аврил Лавин до сих пор считают, что она умерла, а в свет выходит ее двойник. А все потому, что в 2014 году певица пропала с радаров и больше 1,5 года была прикована к постели из-за болезни Лайма, иногда она даже с трудом дышала. Восстановиться окончательно ей удалось совсем недавно. depositphotos.com Фото:

7/8 Кроме актерского мастерства, молодого и подающего большие надежды артиста Гэри Бьюзи невероятно привлекал мотоспорт, он гонял без защиты на огромной скорости. Страшная авария привела к серьезной черепно-мозговой травме, врачи боролись за жизнь актера несколько суток. Последствия сильнейшего удара Гэри испытывает до сих пор. depositphotos.com Фото: