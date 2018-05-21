Знаменитости, которые обманули смерть 

Когда читаешь подобные истории, как нельзя лучше понимаешь, что никто не застрахован от несчастий: даже богатые и знаменитые страдают от болезней, депрессий, природных катаклизмов и прочих катастроф.
Иногда никакие деньги не спасают, если ваше сердце разбито. Именно так случилось с американским комедийным актером Оуэном Уилсоном, который страдал после разрыва с актрисой Кейт Хадсон. Когда все обошлось, близкие Уилсона недоумевали, что могло побудить его распрощаться с жизнью, ведь у него было все: слава и любовь поклонников по всему миру, любимое дело, в котором он востребован, привлекательная внешность и отличное здоровье…
Чешская модель Петра Немкова тоже несколько лет боролась с депрессией, которая возникла на фоне трагических событий, связанных с сильнейшим цунами на Пхукете. Мало того, что девушка практически утонула и чудом спаслась, ухватившись за пальму, кроме того, ее жених погиб у нее на глазах.
А скандально известная актриса Шерон Стоун в молодости, как и многие, не обращала внимания на собственное здоровье. Она несколько раз падала в обморок, ее постоянно мучили головные боли, но ничего из этого не заставило ее обратить внимание на самочувствие и посетить врачей. Оказалось, что все это указывало на инсульт.
В нашей галерее — эти и другие истории звезд, которые оказались на грани жизни и смерти, но спаслись.