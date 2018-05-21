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Знаменитости, которые обманули смерть
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Знаменитости, которые обманули смерть 

Рамблер 3 часа назад
Кто из звезд едва не погиб.
1/8  Чешская модель Петра Немкова отдыхала на Пхукете в 2004 году, когда побережье накрыло сильнейшее в истории страны цунами, унесшее жизни более 200 тысяч человек. Мощная волна вынесла Петру из бунгало на пляж, она даже начала тонуть, но чудом зацепилась за пальму. С переломанными тазовыми костями девушка 8 часов ждала помощи на пальме.
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2/8  В 2001 году, когда актрисе Шерон Стоун было всего 43 года, у нее случился инсульт, и ее сердце остановилось. Откровенно рассказала об этом она совсем недавно: "Вокруг было много яркого света. Все происходило так, как будто вы в обмороке, но никак не можете прийти в себя".
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3/8  Актер Джерард Батлер славится тем, что все самые сложные трюки выполняет самостоятельно. В 2011 году на съемках фильма "Покорители волн" Батлер играл роль тренера известного серфенгиста Джея Мориарти. Естественно, все серф-трюки он выполнял сам.
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4/8  Он много времени проводил в воде, тренируясь, но во время съемок одной из сцен волна накрыла актера, сбив с доски и протащив по острым рифам. Батлер чудом остался жив, ему помогли дежурившие на берегу спасатели.
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5/8  Оззи Осборн обязан жизнью своему охраннику, который в 2003 году спас музыканта, попавшего в автокатастрофу. Осборна придавил квадроцикл, и от болевого шока у Оззи остановилось дыхание и пропал пульс, кроме того, у него были переломаны ребра и ключицы. Охранник вытащил музыканта из-под махины и даже сделал искусственное дыхание.
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6/8  Многие поклонники певицы Аврил Лавин до сих пор считают, что она умерла, а в свет выходит ее двойник. А все потому, что в 2014 году певица пропала с радаров и больше 1,5 года была прикована к постели из-за болезни Лайма, иногда она даже с трудом дышала. Восстановиться окончательно ей удалось совсем недавно.
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7/8  Кроме актерского мастерства, молодого и подающего большие надежды артиста Гэри Бьюзи невероятно привлекал мотоспорт, он гонял без защиты на огромной скорости. Страшная авария привела к серьезной черепно-мозговой травме, врачи боролись за жизнь актера несколько суток. Последствия сильнейшего удара Гэри испытывает до сих пор.
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8/8  В 2007 году актер Оуэн Уилсон предпринял попытку самоубийства, приняв лошадиную дозу таблеток и перерезав вены. Оуэна спас его брат Эндрю. В откровенном интервью актер признался, что невероятно благодарен брату. Как только он начал терять сознание, тут же передумал умирать, но самостоятельно уже ничего сделать не мог.
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Когда читаешь подобные истории, как нельзя лучше понимаешь, что никто не застрахован от несчастий: даже богатые и знаменитые страдают от болезней, депрессий, природных катаклизмов и прочих катастроф.
Иногда никакие деньги не спасают, если ваше сердце разбито. Именно так случилось с американским комедийным актером Оуэном Уилсоном, который страдал после разрыва с актрисой Кейт Хадсон. Когда все обошлось, близкие Уилсона недоумевали, что могло побудить его распрощаться с жизнью, ведь у него было все: слава и любовь поклонников по всему миру, любимое дело, в котором он востребован, привлекательная внешность и отличное здоровье…
Чешская модель Петра Немкова тоже несколько лет боролась с депрессией, которая возникла на фоне трагических событий, связанных с сильнейшим цунами на Пхукете. Мало того, что девушка практически утонула и чудом спаслась, ухватившись за пальму, кроме того, ее жених погиб у нее на глазах.
А скандально известная актриса Шерон Стоун в молодости, как и многие, не обращала внимания на собственное здоровье. Она несколько раз падала в обморок, ее постоянно мучили головные боли, но ничего из этого не заставило ее обратить внимание на самочувствие и посетить врачей. Оказалось, что все это указывало на инсульт.
В нашей галерее — эти и другие истории звезд, которые оказались на грани жизни и смерти, но спаслись.
Женский форум
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