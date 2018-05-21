Чего боятся звезды

Дженнифер Лав Хьюитт

Актриса боится замкнутого пространства, поэтому предпочитает пользоваться лестницами, а не лифтами. Как говорят, Дженнифер готова героически подняться даже на самый высокий этаж — лишь бы даже близко не подходить к объекту свой фобии.

Мадонна

Чего может бояться поп-королева, спросите вы? Все довольно прозаично: певица приходит в ужас от… молний. И это, согласитесь, даже немного трогательно: все-таки в душе она — совсем ещё девчонка.

Опра Уинфри

И снова шок: одна из самых влиятельных женщин на планете боится… жевачек. Это может звучать странно и, что греха таить, довольно сомнительно, но тем не менее: когда-то бабушка теледивы внушила ей, что жевачки — это страшно, плохо и вообще опасно. Да, бывает и такое!

Николь Кидман

У австралийской актрисы — это боязнь бабочек. Кидман уверяет: она и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт — но вот оказаться лицом к лицу с этими милыми насекомыми… Все страхи, как водится, из детства: если Николь возвращались из школы и видела, что на двери сидит бабочка — то просто залезала через окно.

Камерон Диаз

А вот у Камерон довольно прозаичный страх: она старается не трогать дверные ручки голами руками. И ее можно понять!