Хождения по мукам Любови Соколовой

Любовь Соколову можно по праву считать царицей эпизода. Впрочем, было у нее и другое прозвище, "всенародная мама".

Однако справиться с ролью жены и матери в жизни оказалось совсем непросто.

Любовь Соколова родилась 31 июля 1921 года в Иваново в семье продавщицы и столяра-краснодеревщика. Любовь с юных лет посещала драмкружок, была постоянной участницей школьной самодеятельности, а в свободное от учебы и домашнего хозяйства время ходила в местный театр музыкальной комедии.

В 1940 году Соколова уехала в Ленинград, где поступила пединститут имени Герцена. Однако давняя мечта оказалась сильнее. Соколова услышала о наборе студентов в актерскую школу "Ленфильма" и покорила приемную комиссию своим монологом Нины Заречной. Из тысячи соискателей прошло 22 человека, в том числе и Любовь.

В итоге она параллельно училась и в пединституте, и в киношколе, и даже успевала подрабатывать. Первой любовью стал начинающий актер Георгий Араповский. Счастливые влюбленные поженились в мае 1941. А в июне началась Великая отечественная война.

Любовь вместе с мужем и свекровью осталась в блокадном Ленинграде, они устроились на завод, обтачивали детали для военных самолетов. Георгия не взяли на фронт из-за слабого зрения.

Потом началось самое страшное. От голодной смерти умерла сначала мать Георгия, а потом и он сам. Муж скончался на руках у измученной жены. Сама Соколова выжила только чудом. В 1942 году она вместе с такими же несчастными жителями блокадного Ленинграда была вывезена по "дороге жизни".

Некоторое время Любовь Соколова работала на приемном пункте, ухаживала за больными и раненными. Потом добралась до Москвы.

Услышав о поставлении, согласно которому, блокадники имели льготы при поступлении в любой вуз, Соколова отправилась во ВГИК, где была принята сразу на второй курс, в мастерскую Бибикова и Пыжовой, легендарных мхатовских актеров.

Любовь уехала в Алма-Ату, куда был эвакуирован институт. В 1946 году она окончила ВГИК и стала актрисой труппы Театра-студии киноактера.

В 1951 году актрисе предложили работу в Театре группы советских войск, и она несколько лет гастролировала по Германии.

Свою первую эпизодическую роль Соколова сыграла еще в 1941 году в драме "Маскарад" Сергея Герасимова . Затем были небольшие работы в картинах "Поезд идет на восток", "Повесть о настоящем человеке", "Далеко от Москвы" и многих других. Заявить о себе Любовь смогла в экранизации Рошаля "Хождения по мукам", где сыграла Анисью. Но съемки оказались судьбоносными и для ее личной жизни — она познакомилась с Георгием Данелией

Потеряв первого мужа в войну, Любовь несколько лет отказывалась от личной жизни, переживая горечь утраты. Однако Данелии удалось растопить лед в сердце женщины. Он даже сумел убедить ее, что они ровесники, так как знал, что Любовь не будет встречаться с мужчиной младше себя.

Данелия настойчиво ухаживал за актрисой и она сдалась. А в 1959 году Любовь родила единственного и долгожданного сына Николая.

Несмотря на то, что они так не расписались, Соколову тепло приняли в знаменитой семье мужа, она подружилась с его мамой, режиссером Мэри Анджапаридзе, и переехала в их квартиру на Чистых прудах.

Любовь с удовольствием занималась хозяйством и ребенком, не переставая сниматься в кино, и скоро стала настоящей королевой эпизода. От более крупных ролей часто отказывалась сама, не желая уезжать в длительные командировки.

Любовь Соколова любила мужа и всеми силами пыталась сохранить семью, несмотря на непростой характер Данелии и его многочисленные измены.

О его романе с писательницей Викторией Токаревой открыто сплетничала вся богемная Москва. Свекровь утешала Соколову и советовала потерпеть. И Любовь прощала мужа.

Она преданно ухаживала за ним, когда он тяжело заболел и пережил клиническую смерть, но даже это не спасло их брак. Данелия ушел к своей новой возлюбленной, Галине Юрковой. Любовь переехала в свою квартиру, где жила вместе с мамой.

А скоро в ее жизнь пришла новая беда. Ее сын, Николай Данелия-Соколов, был одаренным юношей, пошел по стопам отца и стал режиссером. Он писал стихи, сценарии, начал работать в кино. Николай женился в 17 лет на однокурснице, родилась дочь.

Однако скоро и семейная жизнь, и карьера пошли под откос. Николай увлекся религиозными поисками, стал баптистом и связался с сектой. Он отдалился от родителей, развелся с первой женой. В 1985 году его нашли мертвым в квартире второй супруги, с телефонной трубкой в руке. Причина смерти до конца не установлена. Ему было всего 26 лет.

Потеряв мужа и сына, Любовь Соколова сосредоточилась на работе, продолжая работать даже в сложные для актеров девяностые годы, бралась за любую роль.

В 1994 году ее настигла еще одна утрата — вместе с лучшей подругой Майей Булгаковой она попала в автокатастрофу. Любовь выжила, а Майя умерла в больнице.

Любовь Сергеевна Соколова умерла 6 июня 2001 года от сердечного приступа. Она похоронена на Кунцевском кладбище.