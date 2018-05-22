«Уши спаниеля»: Бушину в футболке критикуют фанаты

«Что за уши спаниеля?»: Елена Бушина возмутила неприличной футболкой

Елена Бушина решила спросить совета у поклонников о том, какая обувь больше подходит к ее новому наряду. Но в сети считают, что под такой образ бессмысленно подбирать обувь просто потому, что он ужасен сам по себе и скрашен не может быть ничем.

На удивление, Елена Бушина часто радует поклонников стильными образами, из которых многие девушки могут почерпнуть интересные идеи, ведь в обычный жизни женщина предпочитает стили кэжуал и спорт-шик, а порой и вовсе выбирает классику. Но увы, стильные промахи у Бушиной тоже случаются. Недавно она выбрала для себя странные юбку и футболку с нарисованной грудью и спрашивала подписчиков, с чем лучше сочетать такой образ — кедами, чтобы сделать его более расслабленным, или туфлями на каблуке, которые добавили бы шика.

Публикация от ElenaZByshina (@elenabushina) 18 Май 2018 в 7:05 PDT Но поклонники Елены уверены, что более неудачный наряд придумать сложно. Начиная от юбки, выставляющей ноги в невыгодном свете, пугающей темной помады и заканчивая особенно возмутившей многих футболкой, не соответствующей возрасту и статусу женщины.

«Лучше футболку нормальную и юбку по возрасту.. Не 20 лет уже, не солидно» «Как всегда — полная безвкусица, пошлость и дешёвка. Что это за уши спаниеля нарисованы?» «Снять майку с нарисованной обвисшей грудью» "Мне было бы стремно даже дома в такой футболке ходить, не говоря уже об улице… странный выбор" "Образ Клавы из села. Футболка вообще жесть полная, "Уши спаниеля" фирма называется?" "С ногами что-то странное, они тоже не идут к луку, может колготки добавить или загар?"

Некоторые из подписчиков Бушиной интересуются, где вообще она сможет носить такую футболку, ведь женщина воспитывает двоих маленьких детей, старший из которых — сын-первоклассник.

А вот о воспитании своих детей Бушина задумывается мало, считают поклонники. Недавно женщина рассказала об истории, произошедшей с ее сыном в школе. На уроке в качестве своей любимой игрушки сын Елены изобразил малоприличное эмоджи, что не насмешило, а возмутило некоторых.