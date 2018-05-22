Красотки придумали «тоблерон-тоннель»

В честь треугольной коробки конфет Toblerone уже давно называют пространство между бедер девушек прямо под бикини — и выглядит на фото оно так же пикантно, как и звучит.

«Тоблерон-тоннель» есть и у пышек, и у худышек, а первыми тренд на демонстрацию этого просвета со спины подхватили участницы реалити-шоу — в выгодной позе свои бедра с удовольствием демонстрирует звезда пляжного реалити «Джорди Шор» Холли Хаган:

Не отстает от коллеги и танцовщица и участница шоу Love Island Кара де ла Хойде — роскошные фигуру и просвет она показала в испанском Марбелье:

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Не отстает от тренда и «британская Ким Кардашьян », модель Деми Роуз, показавшая свой завидный тыл на отдыхе в мексиканском Тулуме:

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Ну а секси-звезда Instagram Эмили Ратажковски позирует с «тоблерон-тоннелем», кажется, всю жизнь: