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Жена Кузьмина лезет на стенку из-за отсутствия интима
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Жена Кузьмина лезет на стенку из-за отсутствия секса 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В семейной жизни большие проблемы. Судя по всему, 63-летнему музыканту секс уже не так важен.
Музыкант Владимир Кузьмин 16 лет женат на Екатерине Трофимовой. Но близкие пары подозревают, что брак давно себя исчерпал. Например, первая супруга музыканта — поэтесса Татьяна Артемьева — брякнула вдруг: Владимир и Екатерина разошлись. Мол, музыкант увлекся барышней помоложе (хотя куда уж моложе: Кузьмин и так старше Трофимовой на 27 лет), узнав, что Катя ему изменяет. Подтверждений этому не нашлось. Может, покинутая бывшая просто завидует артисту?
Зато сама Екатерина призналась: проблемы в семье существуют. И такие, что не всем про них и скажешь. "На отдых время у нас есть, но по отдельности. Недавно он ездил в Майами. Посещал там дом Боба Марли. Летом вряд ли поедем куда-то вдвоем. Вообще видимся с ним не так уж часто", — рассказала она.
Оказывается, Кузьмин с женой давно не спит! И она уже готова лезть на стенку, ведь молодой женский организм требует мужской ласки. Тем более от такого ловеласа, коим в шоу-бизнесе всегда слыл Кузьмин.
"У нас вообще близости давно нет. На гастроли я с ним устала ездить. Поэтому отпускаю одного. 31 мая он отметит свое 63-летие, как обычно, на работе — даст большой концерт в Москве. Конечно, на него придут друзья и близкие. Насчет себя не решила…" — чуть не плачет Екатерина.
Возможно, снижение полового влечения связано с образом жизни, который сегодня ведет рокер. "Володя поверил в реинкарнацию. Считает, что прожил много жизней и в некоторых из них мы с ним встречались. Изучив мантры, занялся чисткой кармы. На этой почве полностью отказался от мяса. Ест только молочные продукты, овощи и фрукты", — цитирует Трофимову EG.ru.
А ведь еще недавно Кузьмин говорил: "Я столько наделал ошибок в жизни, что теперь остается только каяться. Когда я встретил свою последнюю жену Катю, я решил, что, как прежде, больше не могу жить. Я хочу жить спокойно с одной женщиной. Хочу о ней заботиться. Я раньше был эгоистом…"
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