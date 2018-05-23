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В Сети раскритиковали селфи дочери Веры Брежневой
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В Сети раскритиковали селфи дочери Веры Брежневой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Старшая дочь Веры Брежневой попала под шквал нелестных комментариев.
Детям знаменитостей часто приходится нелегко во время интернет-серфинга: им то и дело пишут неприятные комментарии — мол, неидеально выглядят или слишком избалованы. Вот и дочери Веры Брежневой досталось: юная Соня Киперман обнаружила в своем микроблоге множество злых отзывов под свежими снимками.
«Будто старше Веры», «Не самое удачное фото», «Не позорься, Соня, лучше вообще не выставляй селфи», — написали фолловеры девушки. В итоге Соня решила удалить этот снимок и вместо него опубликовала другой, который уже не вызвал такой неприязни у подписчиков.
Напомним, последние несколько лет Соня Киперман живет вдали от родных, в Америке. Там она оканчивает школу и планирует получать высшее образование. На эту тему в ее микроблоге тоже много злословия, но девушка, к счастью, не обращает внимания на подобные комментарии.
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Женский форум2  Ещё 3 источника 
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