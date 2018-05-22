Краско предложил молодой жене найти себе любовника

Героиней нового выпуска шоу «На самом деле» стала Наталья Краско . 27-летняя супруга народного артиста РФ, 87-летнего Ивана Краско . Актрису снова обвинили в том, что она изменила своему мужу. В эфире обсуждались обнародованные в Сети кадры, на которых она целуется с незнакомцем. Однако девушка заявила, что не считает это изменой.

В студию также пришел ее предполагаемый любовник Андрей Яловик. По словам мужины, они познакомились в ночном клубе, а за отношения с Натальей ему заплатили: «Изначально сумма была в пределах 50 тысяч. Плюс еще расходы». Жена Ивана Ивановича призналась, что ей было приятно общение с Андреем.

Также в студии появился и сам Краско. По словам актера, он не исключает развод и, более того, думает вернуться к бывшей супруге. Любопытно, что он неоднократно предлагал Наталье найти себе мужчину на стороне.