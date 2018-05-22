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Располневшую Аврил Лавин застукали на свидании
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Располневшую Аврил Лавин застукали на свидании 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: East News
33-летней Аврил Лавин приписывают новый роман с сыном влиятельного миллиардера.
Об Аврил давно ничего не было слышно, но теперь стало ясно, почему. По сообщениям западных СМИ, певица закрутила новый роман. На этот раз избранником Аврил стал сын техасского миллиардера Файеза Сэрофима Филлипом. Пара уже неоднократно видели вместе во время совместных прогулок и шопинга. На свидания с любимым Аврил надевает платья и дополняет образ дорогими сумками. К слову, судя по последним фотографиям, Аврил сильно прибавила в весе, поэтому теперь и выбирает свободные платья, которые прячут ее новые формы.
East News
Молодому человеку 32 года, он является одним из пяти наследников на многомиллардное состояние отца. Ранее он был дважды женат. Причем сначала на дочери миллиардера Трейси Крона Лори, а после на ее матери! Аврил также была дважды замужем: сначала за солистом группы Sum 41 Дериком Уибли, а позже за фронтменом группы Nickelback Чедом Крюгером.
Как тебе новый избранник Лавин?
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