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Рэперша пожаловалась на «пост-сосковый мир»
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Рэперша пожаловалась на «пост-сосковый мир» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия опубликовала обнаженные снимки в своем Instagram.
«Портрет женщины XXI века, живущей в пост-сосковом мире», — подписала она снимок, на котором ей пришлось заретушировать соски, проступающие через платье-сетку. Сделать это пришлось из-за строгих правил социальной сети, запрещающих публиковать фото голой женской груди.
Певица также продублировала фотографии в Twitter, где можно публиковать подобные кадры без купюр.
В марте Азалия выпустила клип на трек Savior, записанный при участии рэпера Quavo. На видео Азалия в откровенных нарядах поет и танцует в церкви с неоновым нимбом над головой.
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