Телеведущую затравили после родов

Телеведущую затравили за возвращение в эфир сразу после родов

Ведущая испанского комедийного шоу Пилар Рубио (Pilar Rubio) вернулась в телеэфир через шесть недель после родов и стала жертвой травли в социальных сетях. Комментаторы решили, что она поступает недостойно.

Рубио попала под шквал критики, когда редакция телевизионной программы El Hormiguero сообщила о ее возвращении на экран. «Пилар Рубио вернулась и принесла нам гаджеты и суперполезные советы для наших детей», — подписали администраторы фотографию радующейся девушки в официальном аккаунте Instagram.

Сама ведущая намекала на скорое возвращение в своем профиле фотографиями со съемочной площадки еще несколько недель назад.

Публикация от El Hormiguero (@elhormiguero) 16 Май 2018 в 1:40 PDT Однако после официального сообщения зрители набросились на Рубио. Некоторые решили, что ее выбор оскорбляет права матерей, имеющих возможность как можно больше времени проводить с новорожденными. Ее поведение неоднократно называли «неестественным». Часть подписчиков пожалели женщину, вынужденную зарабатывать деньги на всю семью и оплачивать услуги няни. Даже те, кто высказал восхищение физической выносливостью Рубио, выразили мнение, что отсутствие матери рядом с малышом может вызвать душевную травму у ребенка.

В Twitter пользователи чаще поддерживали ведущую, чем ее подписчики в Instagram. «Я не поклонница Рубио, ни тем более El Hormiguero. Но я становлюсь ей, потому что я не на той же стороне, что эта кучка гиен. Что, девушка не может делать, что хочет?» — поддержала ведущую одна из блогерш.