Телеведущую затравили после родов

Ведущая испанского комедийного шоу Пилар Рубио (Pilar Rubio) вернулась в телеэфир через шесть недель после родов и стала жертвой травли в социальных сетях. Комментаторы решили, что она поступает недостойно.
Рубио попала под шквал критики, когда редакция телевизионной программы El Hormiguero сообщила о ее возвращении на экран. «Пилар Рубио вернулась и принесла нам гаджеты и суперполезные советы для наших детей», — подписали администраторы фотографию радующейся девушки в официальном аккаунте Instagram.
Сама ведущая намекала на скорое возвращение в своем профиле фотографиями со съемочной площадки еще несколько недель назад.
Однако после официального сообщения зрители набросились на Рубио. Некоторые решили, что ее выбор оскорбляет права матерей, имеющих возможность как можно больше времени проводить с новорожденными. Ее поведение неоднократно называли «неестественным». Часть подписчиков пожалели женщину, вынужденную зарабатывать деньги на всю семью и оплачивать услуги няни. Даже те, кто высказал восхищение физической выносливостью Рубио, выразили мнение, что отсутствие матери рядом с малышом может вызвать душевную травму у ребенка.
В Twitter пользователи чаще поддерживали ведущую, чем ее подписчики в Instagram. «Я не поклонница Рубио, ни тем более El Hormiguero. Но я становлюсь ей, потому что я не на той же стороне, что эта кучка гиен. Что, девушка не может делать, что хочет?» — поддержала ведущую одна из блогерш.