Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила

Старшая дочь известной певицы Мадонны Лурдес Мария Леон снялась в необычной фотосессии для журнала Vogue. Девушка сфотографировалась с небритыми подмышками.

В издании пояснили, что снимок сделан в рамках сотрудничества с Лурдес и дизайнером Erin.

Большинство пользователей раскритиковали журнал и в особенности дочь Мадонны за такой снимок. «Отвратительная картина», «Подумай о гигиене», «Это ужасно» — так фоловеры охарактеризовали снимок.

Публикация от Vogue (@voguemagazine) 21 Май 2018 в 8:06 PDT Многие призвали Лурдес избавиться от растительности подмышками и более тщательно следить за собой.

Впрочем, эпатажные снимки часто публикует и сама Мадонна. К примеру, зимой 2018 года певица опубликовала на своей странице в Instagram свое обнаженное фото. Из одежды на ней лишь шляпка.