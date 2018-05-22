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Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила
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Дочь Мадонны показала подмышки и всех расстроила 

Мир24 2 часа назад
Старшая дочь известной певицы Мадонны Лурдес Мария Леон снялась в необычной фотосессии для журнала Vogue. Девушка сфотографировалась с небритыми подмышками.
В издании пояснили, что снимок сделан в рамках сотрудничества с Лурдес и дизайнером Erin.
Большинство пользователей раскритиковали журнал и в особенности дочь Мадонны за такой снимок. «Отвратительная картина», «Подумай о гигиене», «Это ужасно» — так фоловеры охарактеризовали снимок.
Многие призвали Лурдес избавиться от растительности подмышками и более тщательно следить за собой.
Впрочем, эпатажные снимки часто публикует и сама Мадонна. К примеру, зимой 2018 года певица опубликовала на своей странице в Instagram свое обнаженное фото. Из одежды на ней лишь шляпка.
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Женский форум6  Ещё 2 источника 
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