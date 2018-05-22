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Звезды, которые не боятся старости
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51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье
51-летняя Холли Берри показала себя в нижнем белье

Звезды, которые не боятся старости 

Рамблер 42 минуты назад
Знаменитости должны сохранять цветущий вид в облом возрасте, иначе их разлюбят и режиссёры, и поклонники. Именно поэтому многие звёзды ходят к пластическому хирургу чаще, чем к терапевту. Впрочем, есть и те, кто предпочёл стареть красиво, не искажая черт лица скальпелем.
1. Мерил Стрип. Актриса не боится постареть, поэтому отказалась от услуг клиник пластической хирургии. Морщины не мешают актрисе сниматься в фильмах и быть успешной.
2. Хайди Клум. Модель, сценарист и продюсер собственного шоу, успевшая родить четверых детей. Хайди полагает, что пластика вряд что-то изменит в её яркой жизни.
3. Кейт Уинслет. Актриса полагает, что пластическая хирургия аморальна, вместе с коллегами Рейчел Вайс и Эммой Томпсон создала Британскую лигу против пластической хирургии.
4. Изабелла Росселини. Актриса на протяжении 12 лет была лицом модного дома Lancôme и безропотно согласилась на расторжение контракта, когда ей сообщили, что для рекламы нужно более молодое лицо. Альтернативное предложение, омолодиться с помощью пластики, она отвергла, сочтя, что это ниже её достоинства.
5. Сальма Хайек. Испанка признаёт, что десять лет назад выглядела эффектнее, однако возрастные изменения принимает с пониманием. Да и собственно в процессе старения Сальма не видит ничего плохого.
Женский форум
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