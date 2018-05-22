Звезды, которые не боятся старости

Знаменитости должны сохранять цветущий вид в облом возрасте, иначе их разлюбят и режиссёры, и поклонники. Именно поэтому многие звёзды ходят к пластическому хирургу чаще, чем к терапевту. Впрочем, есть и те, кто предпочёл стареть красиво, не искажая черт лица скальпелем.

1. Мерил Стрип . Актриса не боится постареть, поэтому отказалась от услуг клиник пластической хирургии. Морщины не мешают актрисе сниматься в фильмах и быть успешной.

2. Хайди Клум . Модель, сценарист и продюсер собственного шоу, успевшая родить четверых детей. Хайди полагает, что пластика вряд что-то изменит в её яркой жизни.

4. Изабелла Росселини. Актриса на протяжении 12 лет была лицом модного дома Lancôme и безропотно согласилась на расторжение контракта, когда ей сообщили, что для рекламы нужно более молодое лицо. Альтернативное предложение, омолодиться с помощью пластики, она отвергла, сочтя, что это ниже её достоинства.