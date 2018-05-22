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Певица Граймс сменит имя на букву
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Певица Граймс сменит имя на букву 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: @grimes
Певица Клер Элис Буше, более известная широкой публике под псевдонимом Граймс, сократит свое имя до одной буквы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на NME.
По мнению артистки, «так будет лучше». Она официально поменяет имя на букву «си» (обозначение скорости света).
Певица написала на своей странице в Twitter, что основатель Space X Илон Маск назвал ее рабочий псевдоним © «очень крутым», поэтому ей ничего не нужно придумывать.
8 мая Илон Маск появился на публичном мероприятии с певицей Граймс. Они засветились на ежегодном балу Института костюма Met Gala.
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