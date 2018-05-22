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47-летняя Наргиз разделась для фото
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47-летняя Наргиз разделась для фото 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @nargizzakirova_official
Наргиз Закирова в октябре отпразднует 48-летие. Кроме того, у певицы трое детей и даже один внук — от старшей дочери. Но все это не помешало бабушке выложить в свой микроблог откровенное фото, на котором хорошо заметно, что ее татуировки покрывают не только открытые для большинства взглядов места.
Снимок как бы намекает, что под пиджаком у Наргиз ничего нет. Кроме татуировок и обнаженного тела, конечно. Подпись к фото гласит:
«Давным-давно маленькая девочка, невинная и наивная, очаровала мир. Со временем ее доброту приняли за слабость, поэтому она решила выпустить демонов, которые были у нее внутри!»
@nargizzakirova_official
Подписчиков смелый снимок Наргиз порадовал. Один из воздыхателей написал, что продал бы душу за такую женщину, как она.
Женский форум
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