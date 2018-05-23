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Лариса Гузеева показала редкое фото мамы
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Лариса Гузеева показала редкое фото мамы 

Letidor.ru 33 минуты назад
Фото: letidor
Телеведущая празднует сегодня 58-летие.
Популярная телеведущая Лариса Гузеева празднует сегодня день рождения: звезде исполнилось 58 лет. В честь этого в ее Instagram появилась редкая фотография матери.
Моя родная, бесконечно любимая МАМОЧКА, спасибо за ЖИЗНЬ! Ты моё счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Всё что у меня есть — твоими молитвами. Сегодня твой День и твой Праздник!
— написала Лариса Гузеева.
Напомним, Лариса Гузеева сама — дважды мама. В браке с редактором и актером Кахой Толордавой в 1992 году у нее родился сын Георгий. с 1999 года телеведущая замужем за предпринимателем, ресторатором, издателем Игорем Бухаровым, от которого в 2000 году родила девочку Лелю (официально — Ольгу).
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