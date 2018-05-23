Лариса Гузеева показала редкое фото мамы

Телеведущая празднует сегодня 58-летие.

Популярная телеведущая Лариса Гузеева празднует сегодня день рождения: звезде исполнилось 58 лет. В честь этого в ее Instagram появилась редкая фотография матери.

Моя родная, бесконечно любимая МАМОЧКА, спасибо за ЖИЗНЬ! Ты моё счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Всё что у меня есть — твоими молитвами. Сегодня твой День и твой Праздник!

— написала Лариса Гузеева.