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Алика Смехова: «Уютное место можно найти где угодно»
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Алика Смехова: «Уютное место можно найти где угодно» 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС
Одна из участниц нового сезона программы «Три аккорда», актриса и певица Алика Смехова рассказала «Вечерке», какой вечер она считает идеальным.
— При напряженном графике моей артистической деятельности время, проведенное с близкими, для меня особенно ценно, и я стараюсь его планировать заранее, — говорит Алика. — Поэтому идеальный вечер для меня — это когда рядом близкие люди, уютная обстановка. Причем это не обязательно должна быть квартира, загородный дом. Уютно может быть на хорошем концерте, в театре, в парке. Практически где угодно. Я много и часто ездила и езжу по России и другим странам и для себя сделала вывод, что уютное место можно найти везде.
Алика Смехова воспитывает двоих сыновей. Недавно старший сын Алики, Артем, отпраздновал свое 18-летие. Его младший брат, 11-летний Макар, подарил ему смартфон на деньги, который он копил для себя. Однако о семье Алика Смехова, отметившая в этом году 50-летие, предпочитает не особо распространяться.
— Семья очень важна для меня, но не всю информацию о ней я считаю нужным сообщать всем, — говорит певица.
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