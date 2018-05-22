Алика Смехова: «Уютное место можно найти где угодно»

Одна из участниц нового сезона программы «Три аккорда», актриса и певица Алика Смехова рассказала «Вечерке», какой вечер она считает идеальным.

— При напряженном графике моей артистической деятельности время, проведенное с близкими, для меня особенно ценно, и я стараюсь его планировать заранее, — говорит Алика. — Поэтому идеальный вечер для меня — это когда рядом близкие люди, уютная обстановка. Причем это не обязательно должна быть квартира, загородный дом. Уютно может быть на хорошем концерте, в театре, в парке. Практически где угодно. Я много и часто ездила и езжу по России и другим странам и для себя сделала вывод, что уютное место можно найти везде.

Алика Смехова воспитывает двоих сыновей. Недавно старший сын Алики, Артем, отпраздновал свое 18-летие. Его младший брат, 11-летний Макар, подарил ему смартфон на деньги, который он копил для себя. Однако о семье Алика Смехова, отметившая в этом году 50-летие, предпочитает не особо распространяться.

— Семья очень важна для меня, но не всю информацию о ней я считаю нужным сообщать всем, — говорит певица.