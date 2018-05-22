Как блестящая дочь генсека оказалась в психушке

Казалось, у нее было все: власть, успех, головокружительные перспективы — но последние свои дни Галина Брежнева доживала в санатории для душевнобольных. Без шансов на спасение.

Галина Брежнева всегда росла своенравной, рано созрела и выпорхнула из родительского гнезда. Ее первым мужем стал циркач Евгений Милаев, вдовец и отец двоих детей. Ей было 22 года, а ему — 42. Родители, мягко говоря, не одобряли, но Гале не было дела до их запретов.

"Я только любовью занималась"

— так потом опишет свое призвание Галя. А еще выпивкой и бриллиантами.

Wikipedia

В браке родилась дочь Виктория, которая потом сыграет роковую роль в жизни матери.

Брак не был прочным, и в свои 30 Галина Брежнева увлеклась 18-летним иллюзионистом Игорем Кио. Она быстро развелась и почти сразу вступила в новый брак. Однако у Кио паспорт отобрали, а страница с печатью была вырвана.

Wikipedia

Следующим увлечением стал Марис Лиепа , он был женат, и в конце концов выбрал семью. Галя осталась ни с чем.

Wikipedia

В 42 года она познакомилась с Игорем Чурбановым, достойным человеком, офицером. Его карьера резко пошла в гору, он дослужился до поста замминистра МВД . Но в браке любви не было.

"Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов",

— такая поговорка родилась в СССР

Галина продолжала крутить романы на стороне, а с шампанского перешла на водку. Кроме мужчин, еще одной ее страстью были бриллианты. Вместе со своей подругой, женой тогдашнего министра МВД Светланой Щелоковой, они накануне очередного повышения цен на золото скупали драгоценности в магазинах и ломбардах, а после перепродавали, но уже гораздо дороже.

Так они зарабатывали на главное — покупку бриллиантов. Об их коллекциях ходили легенды.

Роковую роль в судьбе Брежневой сыграл ее любовник Борис Буряца, который сначала играл в цыганском театре "Ромэн", а затем перешел в Большой театр. Правда на сцену Большого он так и не вышел.

В узких кругах он был также известен как Бриллиантыч. Его обвиняли в аферах и махинациях с драгоценностями. Одним из самых громких стало дело Ирины Бугримовой, в котором также был замешен Буряца. Глаз на коллекцию знаменитой дрессировщицы Галина Брежнева положила давно, а к краже оказался причастен ее любовник. За что был осужден.

Претендующий на пост генсека Юрий Андропов внимательно следил за этим и в нужный "раскрутил" громкое дело. Из-за предъявленных обвинений покончила с собой Светлана Щелокова, а за ней и ее муж. Позже в коррупции был обвинен и Чурбанов. Жизнь Галины понеслась под откос. Пьянство, сомнительные компании, позор.

В 1995 году дочь Виктория оформила опекунство и отправила мать в психлечебницу. Оттуда Галина Брежнева уже не вышла.