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Лера Кудрявцева ушла в декретный отпуск
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Лера Кудрявцева ушла в декретный отпуск 

WDay.ru 4 часа назад
Фото: WDay.ru
Телеведущая взяла перерыв в карьере, чтобы сосредоточиться на рождении второго ребенка.
Лера Кудрявцева — одна из самых востребованных телеведущих на сегодня. Помимо рейтинговых программ на федеральных каналах ей доверяют быть хозяйкой также главных музыкальных премий страны. В такой карьере и правда трудно сделать перерыв, несмотря на то что уже многое достигнуто. Однако роль дважды мамы для нее оказалась важнее. Звезда, которая сейчас находится в интересном положении, все-таки ушла в декретный отпуск. Об этом «Антенне» рассказала ее близкая подруга — певица Юлия Началова.
— Мы с Лерой дружим не один десяток лет, — поделилась Юлия Началова с «Антенной». — Последний раз на днях много говорили про ее беременность. Обсуждали какие-то вещи, которые позволяют будущей мамочке удобно спать, ходить, всякие примочки и новинки в этом плане. Столько изменилось и появилось с тех пор, как мы с ней стали мамами! Лерочка на днях ушла в отпуск, чему я безумно рада, так как она работала день и ночь без выходных. С ней рядом все время находится муж (хоккеист Игорь Макаров. — Прим. «Антенны»), что очень важно для них обоих.
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