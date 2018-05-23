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Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото
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Ким Кардашьян поделилась своим обнаженным фото 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ким Кардашьян снова решила удивить поклонников смелыми кадрами: дива снялась полностью обнаженной для новой промокампании своего аромата с говорящим названием Body, он вошел в парфюмерную линейку KKW Fragrance. Откровенным снимком Ким поделилась со своими подписчиками в Инстаграм: впрочем, вряд ли их сильно удивило фото — для этих духов Кардашьян придумала флакон, полностью повторяющий контуры ее тела, а затем опубликовала кадры "снятия мерок".
Странно, что аромат предназначен для женской аудитории — такие кадры больше пришлись бы по душе покупателям-мужчинам.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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