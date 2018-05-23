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К Бузовой вернулись аппетитные формы
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К Бузовой вернулись аппетитные формы 

WDay.ru 4 часа назад
Наконец-то певица начала поправляться.
Ольга поделилась с подписчиками тем, что начала записывать сольный альбом. А те возликовали. Но порадовало их не столько творчество Ольги, сколько ее внешность. На фото из звукозаписывающей студии Бузова смотрится очень аппетитно. Кажется, она наконец-то перестала худеть и стала набирать массу.
@buzova86
«Вы начали заниматься спортом?», — поинтересовались фолловеры. Ведь в послденее время чрезмерная худоба певицы вызывала не восхищение, а искреннее беспокойство ее поклонников. Многие считали, что состояние девушки уже граничит с анорексией. Недавно певица выложила пляжное фото топлес, и фанаты просто ужаснулись: кожа да кости! А снимок Ольги в профиль? На нем ребра буквально просвечивают сквозь кожу, а талия в обхвате кажется не намного больше руки телезвезды.
Может быть, Бузова наконец-то обратила внимание на слова своих подписчиков и действительно записалась в спортзал? Ведь без фитнеса красивое тело не построишь. А певица, судя по всему, к спорту равнодушна. По крайней мере, в отличие от многих селебрити, она никогда не выкладывает фото с тренировок в свой Instagram, и не делится эффективными упражнениями.
Впрочем, кое-кто скептически отметил, что такой привлекательный объем фигуре Бузовой придали свободные джинсы и футболка. Что же, учитывая, что Ольга периодически дразнит своих поклонников «голыми» снимками или кадрами в многочисленных купальниках, скоро будет понятно, действительно ли ее фигура меняется к лучшему.
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