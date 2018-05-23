Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире

Прямой трансляцией своих прелестей в эфир порадовала поклонников Игги Азалия. Передачу без слов хип-хоп-исполнительница вела из ванной.

Австрало-американская звезда видео выложила в соцсети. Девушка лежит в ванной — естественно, абсолютно голая — и прикрывает некоторые части соблазнительного тела руками.

Это далеко не первая экстравагантная выходка Азалии. Ранее исполнительница выкладывала в сеть пикантный черно-белый снимок в сетчатом платье, под которым, конечно же, не было белья. Поклонники оценили ее смелость и формы. Да и выступления исполнительницы на сцене образцом целомудрия не назовешь.