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Певица разделась в ванной в прямом эфире
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Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: Дни.ру
Прямой трансляцией своих прелестей в эфир порадовала поклонников Игги Азалия. Передачу без слов хип-хоп-исполнительница вела из ванной.
Австрало-американская звезда видео выложила в соцсети. Девушка лежит в ванной — естественно, абсолютно голая — и прикрывает некоторые части соблазнительного тела руками.
Это далеко не первая экстравагантная выходка Азалии. Ранее исполнительница выкладывала в сеть пикантный черно-белый снимок в сетчатом платье, под которым, конечно же, не было белья. Поклонники оценили ее смелость и формы. Да и выступления исполнительницы на сцене образцом целомудрия не назовешь.
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