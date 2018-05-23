Ещё
Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Прямой трансляцией своих прелестей в эфир порадовала поклонников Игги Азалия. Передачу без слов хип-хоп-исполнительница вела из ванной.
Австрало-американская звезда видео выложила в соцсети. Девушка лежит в ванной — естественно, абсолютно голая — и прикрывает некоторые части соблазнительного тела руками.
Это далеко не первая экстравагантная выходка Азалии. Ранее исполнительница выкладывала в сеть пикантный черно-белый снимок в сетчатом платье, под которым, конечно же, не было белья. Поклонники оценили ее смелость и формы. Да и выступления исполнительницы на сцене образцом целомудрия не назовешь.
Дни.ру: последние новости
Родившая Кейт Миддлтон затмила красотой невесту принца Гарри Массивная грудь российской модели взорвала Сеть Сын Шукшиной о наследнике: Хочу, чтобы этот ребенок сдох!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы марки опасного сливочного масла16
Пугачева поделилась интимными подробностями5
К Бузовой вернулись аппетитные формы22
4 симптома того, что вы пьете слишком много воды6
«Парней забавнее возбуждать»: откровения бисексуалов11
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
07:34
Как выглядят дети, которые вырастили звери
Дети
01:00
К Бузовой вернулись аппетитные формы
Звёзды
11:41
Романы звезд, на которые всем плевать
Звёзды
12:05
Как живут жены спортсменов-богатеев
Звёзды
06:33
Мистические загадки, которые решат самые сметливые
Психология
10:12
Топ хитрых уловок, которые используют рекламщики
Психология
04:50
О чем говорят ваши руки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение