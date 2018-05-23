Как живут жены спортсменов-богатеев

Мужчины, которые стали действительно выдающимися спортсменами, трудились не один год. И зачастую надёжный тыл им обеспечивали и обеспечивают их любимые. Как выглядят и чем занимаются жёны богатейших спортсменов?

1. Первая супруга Майкла Джордана , величайшего баскетболиста в истории, наслаждалась роскошью, которую ей подарили миллионные гонорары мужа. После развода в 2006 году женщина ведёт тихую жизнь на немаленькие алименты. А вот новая жена Джордана — девушка капризная и своенравная. На свадьбу с ней в 2013 году спортсмен потратил 10 миллионов долларов.

2. Конор Макгрегор , участник боёв без правил, когда-то был водопроводчиком, но сегодня его гонорары исчисляются миллионами. Официально Конор не женат, но давно состоит в отношениях с девушкой. Она влюбилась в Макгрегора, когда его ещё никто не знал. Сейчас же Конор заваливает красавицу подарками.