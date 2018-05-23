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Пугачева поделилась интимными подробностями
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Пугачева поделилась интимными подробностями 

Рамблер 2 часа назад
Портал «Телепрограмма» рассказал, как певица Алла Пугачева сумела похудеть.
Ранее сама Примадонна рассказывала, что посидела на множестве диет, однако ни одна не помогала должным образом, почему она и разработала собственную.
«Просто меньше жрать!» — объясняла она.
По словам артистки, пластические хирурги разглядывали ее, задаваясь вопросом, что она сделала — что «отсосала», что убрала, что резала. При том что Пугачева лишь начала есть меньше, особенно на ночь, отказалась от хлеба и соли.
Свою диету певица называет «СССР»: от трех «с», соленого, сладкого и сдобного, нужно отказаться, а «р» — это «разгрузочный день», когда есть можно лишь овощные пюре или супы.
Кроме того, в своем преображении Пугачева «винит» изменение графика, который подразумевает сон с 23:00, правильный подбор таблеток от диабета, среди побочных эффектов которых нет усиленного аппетита, а также плавание.
Женский форум5
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