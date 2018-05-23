Пугачева поделилась интимными подробностями 

Портал «Телепрограмма» рассказал, как певица Алла Пугачева сумела похудеть.
Ранее сама Примадонна рассказывала, что посидела на множестве диет, однако ни одна не помогала должным образом, почему она и разработала собственную.
«Просто меньше жрать!» — объясняла она.
По словам артистки, пластические хирурги разглядывали ее, задаваясь вопросом, что она сделала — что «отсосала», что убрала, что резала. При том что Пугачева лишь начала есть меньше, особенно на ночь, отказалась от хлеба и соли.
Свою диету певица называет «СССР»: от трех «с», соленого, сладкого и сдобного, нужно отказаться, а «р» — это «разгрузочный день», когда есть можно лишь овощные пюре или супы.
Кроме того, в своем преображении Пугачева «винит» изменение графика, который подразумевает сон с 23:00, правильный подбор таблеток от диабета, среди побочных эффектов которых нет усиленного аппетита, а также плавание.