Пугачева поделилась интимными подробностями

Ранее сама Примадонна рассказывала, что посидела на множестве диет, однако ни одна не помогала должным образом, почему она и разработала собственную.

«Просто меньше жрать!» — объясняла она.

По словам артистки, пластические хирурги разглядывали ее, задаваясь вопросом, что она сделала — что «отсосала», что убрала, что резала. При том что Пугачева лишь начала есть меньше, особенно на ночь, отказалась от хлеба и соли.

Свою диету певица называет «СССР»: от трех «с», соленого, сладкого и сдобного, нужно отказаться, а «р» — это «разгрузочный день», когда есть можно лишь овощные пюре или супы.

Кроме того, в своем преображении Пугачева «винит» изменение графика, который подразумевает сон с 23:00, правильный подбор таблеток от диабета, среди побочных эффектов которых нет усиленного аппетита, а также плавание.